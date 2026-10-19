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الاتحاد الأوروبي يواجه فيفا بـ42 سؤالًا

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الاتحاد الأوروبي يواجه فيفا بـ42 سؤالًا
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رياضة

2026-10-19 | 18:39
الاتحاد الأوروبي يواجه فيفا بـ42 سؤالًا

تطرّقت الرسالة إلى ظروف التعامل مع القضيّة التأديبيّة للاعب الأميركي فولارين بالوغون، وإنشاء جائزة فيفا للسلام

وجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسالة رسمية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، طالب فيها بالحصول على وثائق وإجابات مفصلة بشأن سلسلة من القرارات المالية والإدارية خلال رئاسة جياني إنفانتينو، محدّدًا الثاني من تشرين الثاني - نوفمبر المقبل موعدًا نهائيًا للردّ.
وأرفق الاتحاد الأوروبي برسالته وثيقة من ثماني صفحات تضمّ 42 سؤالًا رئيسيًا، إلى جانب استفسارات تفصيلية إضافية، تتمحور حول الشفافية وآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي.
وتتصدّر الملفات المثيرة للجدل خطّة إنشاء شركة لإدارة الحقوق التجاريّة لكأس العالم ومسابقات أخرى، وبيع حصّة منها إلى مستثمرين من القطاع الخاص، قبل التخلّي عن المشروع إثر اعتراضات واسعة.
وتطرّقت الرسالة أيضًا إلى ظروف التعامل مع القضيّة التأديبيّة للاعب الأميركي فولارين بالوغون، وإنشاء جائزة فيفا للسلام، والعلاقات المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلًا عن قضايا الإنفاق والانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاءت الخطوة بعد اجتماع لمجلس فيفا في زيورخ، اعتبر خلاله ممثّلو الاتحاد الأوروبي أنّ التوضيحات المقدّمة لم تكن كافية للإجابة عن تساؤلاتهم.
وطالب الاتحاد الأوروبي بردود مكتوبة ووثائق داعمة لكلّ ملفّ، مؤكّدًا أنّ الحديث عن إصلاحات مستقبليّة لا يُغني عن مراجعة القرارات السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها. 
وتأتي المطالب قبل الانتخابات الرئاسيّة المقررة في آذار - مارس 2027، بشأن إدارة المؤسّسة الدوليّة.

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