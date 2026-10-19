فيديو - غودزيلا يقتحم سباقات فورمولا 1

Bringing the roar to Austin 🐉🇺🇸 Unleashing our Godzilla Minus Zero special livery with @godzilla_toho for the United States Grand Prix 🏁 #HaasF1 #F1 #USGP https://t.co/JaucVZATJm — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 19, 2026

استعدّ فريق هاس لخوض سباق جائزة الكبرى للفورمولا 1 بمظهر مختلف، بعدما كشف عن تصميم خاصّ لسيارتيه مستوحى من شخصية غودزيلا الشهيرة، قبل انطلاق المنافسات على حلبة الأميركتين في أوستن.ويحمل التصميم الجديد ألوانًا زرقاء ورسومات بارزة، في تغيير عن الهويّة المعتادة لسيّارات الفريق، احتفاءً بفيلم "غودزيلا ماينس زيرو" المرتقب في الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني - نوفمبر المقبل.وسيظهر التصميم على سيارتي السائقين الفرنسي إستيبان أوكون والبريطاني أوليفر بيرمان، ضمن تعاون بين الفريق وشركة توهو ، المالكة للشخصية السينمائية المعروفة.وهذه المرّة الثانية التي يعتمد فيها هاس تصميمًا مستوحى من غودزيلا خلال الموسم، بعدما قدّم نسخة مختلفة خلال جائزة الكبرى، في إطار شراكة تستمر طوال عام 2026.ويستضيف سباق الولايات المتّحدة الجولة الثامنة عشرة من ، خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأوّل - أكتوبر، بينما يخطّط الفريق لتنظيم أنشطة جماهيريّة مرتبطة بالتعاون الجديد، بينها عرض السيّارة أمام الجمهور في أوستن.ويأتي هذا الإعلان قبل أيّام من مشاركة الفريق على أرضه، إذ تُعدّ جائزة الولايات المتّحدة في أوستن إحدى ثلاث جولات أميركيّة على روزنامة البطولة، إلى جانب ولاس فيغاس، ما يمنح التصميم الجديد حضورًا أمام جماهير الفريق وشركائه.