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فيديو - غودزيلا يقتحم سباقات فورمولا 1

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فيديو - غودزيلا يقتحم سباقات فورمولا 1
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رياضة

2026-10-19 | 18:40
فيديو - غودزيلا يقتحم سباقات فورمولا 1

سيظهر التصميم على سيارتي السائقين الفرنسي إستيبان أوكون والبريطاني أوليفر بيرمان

استعدّ فريق هاس لخوض سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 بمظهر مختلف، بعدما كشف عن تصميم خاصّ لسيارتيه مستوحى من شخصية غودزيلا الشهيرة، قبل انطلاق المنافسات على حلبة الأميركتين في أوستن.
ويحمل التصميم الجديد ألوانًا زرقاء فاتحة ورسومات بارزة، في تغيير عن الهويّة المعتادة لسيّارات الفريق، احتفاءً بفيلم "غودزيلا ماينس زيرو" المرتقب عرضه في الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني - نوفمبر المقبل.
وسيظهر التصميم على سيارتي السائقين الفرنسي إستيبان أوكون والبريطاني أوليفر بيرمان، ضمن تعاون بين الفريق وشركة توهو اليابانية، المالكة للشخصية السينمائية المعروفة.
وهذه المرّة الثانية التي يعتمد فيها هاس تصميمًا مستوحى من غودزيلا خلال الموسم، بعدما قدّم نسخة مختلفة خلال جائزة اليابان الكبرى، في إطار شراكة تستمر طوال عام 2026.
ويستضيف سباق الولايات المتّحدة الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم، خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأوّل - أكتوبر، بينما يخطّط الفريق لتنظيم أنشطة جماهيريّة مرتبطة بالتعاون الجديد، بينها عرض السيّارة أمام الجمهور في أوستن.
ويأتي هذا الإعلان قبل أيّام من مشاركة الفريق على أرضه، إذ تُعدّ جائزة الولايات المتّحدة في أوستن إحدى ثلاث جولات أميركيّة على روزنامة البطولة، إلى جانب ميامي ولاس فيغاس، ما يمنح التصميم الجديد حضورًا أمام جماهير الفريق وشركائه.
 
 

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