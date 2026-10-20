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نهائي "لبناني" في دولية شباب الأهلي لكرة السلة

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نهائي &quot;لبناني&quot; في دولية شباب الأهلي لكرة السلة
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رياضة

2026-10-20 | 18:50
نهائي "لبناني" في دولية شباب الأهلي لكرة السلة

انحصرت المنافسة على لقب بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، بين النادي الرياضي والأنطوني بعبدا

انحصرت المنافسة على لقب بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، بين النادي الرياضي الفائز في نصف النهائي على شباب الأهلي دبي (98-69)، والأنطوني بعبدا الذي كان سبقه الى النهائي بالفوز على الأهلي المصري.
البطولة يستضيفها شباب الأهلي دبي برعاية مجلس دبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة ومن تنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس على قاعة سعيد بن مكتوم في الممزر، وتُختتم غداً الأربعاء بالمباراة النهائية.
في مجريات المباراة، غاب التركيز الهجومي عن أداء الفريقين في بدايتها، حيث كانت النتيجة (4-4) بعد مرور 5 دقائق كاملة، ولكن ذلك لم يستمرّ في النصف الثاني من هذا الجزء حيث تحرّكت الماكينة الهجومية للفريق الإماراتي مع غلين روبنسون وجاز فيرغيسون فيما كانت الفاعلية اللبنانية عبر كريم زينون وعلي منصور، والنتيجة تقدّم إماراتي (20-19) بنهاية الربع الأول. 
الفريقان اعتمدا دفاع المنطقة، وخلال نحو 3 دقائق كان الرياضي يضع نفسه في المقدمة (29-24) فطلب المدرب المصري للفريق الإماراتي وائل بدر "تايم اوت" لإعادة لاعبيه الى السكة الصحيحة، ولكن التقدم بقي لمصلحة الفريق اللبناني (35-25)، فكان "تايم أوت" جديد من بدر، دون أن يتمكن من ايقاف مسلسل النقاط المتتالية للرياضي ليرتفع الفارق الى 18 نقطة (49-31) في منتصف المباراة.
تحسّن اداء الفريق الإماراتي هجومياً في الربع الثالث، وحاول دفاعياً ابعاد علي منصور عن القدرة على صناعة الألعاب من خلال الرقابة اللصيقة، وهو ما يفسر نقطة الضعف في التمريرات الحاسمة التي بلغت 8 تمريرات فقط مع نهاية هذا الجزء، وعلى الرغم من ذلك نجح رجال المدرب احمد فران في الحفاظ على التقدم من خلال التعويض بالتركيز الدفاعي وإجبار لاعبي شباب الأهلي على ارتكاب "التيرن اوفر" 12 مرة بنهاية الربع الثالث الذي وصلت فيه النتيجة الى (71-51)، ويُكمل الفريق اللبناني افضليته في الربع الأخير حيث تحكّم بالدقائق المتبقية وواصل رفع الفارق الذي وصل الى 68-69 مع نهاية المباراة.
دونافان ويليامس كان أفضل لاعب في المباراة وتسلّم جائزته من اللاعب السابق عمر الترك المشرف على أكاديمية النادي الرياضي في دبي، وحقق دونافان 22 نقطة مع 6 متابعات وأضاف نيكولاس ويست 14 نقطة وعلي محمود 11 نقطة وكريم زينون 10 نقاط مع 4 متابعات وعلي منصور 9 نقاط و4 متابعات وبلال طبارة 10 نقاط.
ومن الفريق الإماراتي سجّل غلين روبنسون 23 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة وأضاف حميد عبد اللطيف 12 نقطة وأسان بوي 11 نقطة و6 متابعات.
أدار المباراة طاقم تحكيمي ضمّ اليمني طه الحاشدي والمصري وائل ابراهيم والإماراتي سالم الزعابي.
 

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