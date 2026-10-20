فيديو - "مجزرة باريسية" تدفع برشلونة إلى الشكوى

🇫🇷🪚 Amazing tifo by the PSG ultras at home against Barcelona tonight! https://t.co/COXFR9gWqM — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 20, 2026

قرّر نادي برشلونة الإسباني التقدّم بشكوى إلى "يويفا"، احتجاجًا على لافتة ضخمة رفعها مشجّعو سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء، قبل مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن أبطال .وحملت اللافتة عبارة "مجزرة على الطريقة الباريسية"، إلى جانب رسم لشخص ملثّم يرتدي قميص الفريق الفرنسي، ويحمل منشارًا كهربائيًا يمزّق شعار برشلونة، في مستوحى من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة "مجزرة منشار تكساس".وأكّدت مصادر من النادي الكتالوني لوكالة الأنباء الإسبانية أنّ برشلونة سيُبلغ مندوب بالواقعة، معتبرًا مضمون اللافتة مسيئًا وغير مقبول في المنافسات الرياضية.ولم تقتصر الاستفزازات على اللافتة، إذ ردّدت مجموعات من جماهير باريس سان جيرمان هتافات تضمّنت شتائم بحق برشلونة خلال المباراة، كما أشعل بعض المشجّعين الألعاب الناريّة عقب الهدف الأوّل للفريق الفرنسي.ورفعت مجموعة "ألتراس باريس" اللافتة العملاقة خلف أحد المرميين، قبل انطلاق اللقاء، مع مؤثّرات بصريّة تحاكي استخدام المنشار الكهربائي لتمزيق شعار النادي الإسباني.وانتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان على برشلونة (4-2)، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.وتنتظر القضيّة موقف الاتحاد الأوروبي بشأن مضمون اللافتة والسلوك الجماهيري المصاحب لها، في ظل قواعده التأديبية المتعلّقة بالتصرّفات المسيئة داخل الملاعب الأوروبية، بعدما قرّر برشلونة نقل اعتراضه إلى الجهات المختصّة.