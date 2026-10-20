فيديو - لاعبو باستو يلعبون "حلقة الأطفال" لتنفيذ ركنية!

⚽😅 ¡Jamás antes visto! ¡Pasto usando las técnicas prohibidas en los tiros de esquina! #LALIGAxWIN https://t.co/YVCiAgmeeb — Win Sports (@WinSportsTV) October 20, 2026

ابتكر لاعبو باستو الكولومبي طريقة غريبة لتنفيذ ركلة ركنية، بعدما شكّلوا حلقة داخل منطقة جزاء منافسهم أليانزا، في بدا أشبه بلعبة أطفال، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين ضمن الدوري الكولومبي.وجاءت اللقطة في الشوط الثاني، عندما أمسك ستة لاعبين من باستو بأيدي بعضهم بعضًا، وبدأوا بالدوران بشكل دائري داخل منطقة الجزاء، استعدادًا لتنفيذ الركلة الركنية.ومع اقتراب زميلهم من تسديد ، انفصل اللاعبون فجأة وانطلقوا في اتجاهات مختلفة، في محاولة لإرباك المدافعين والتخلّص من الرقابة، لكنّ الخطة لم تنجح في صناعة فرصة خطيرة، بعدما أبعد دفاع أليانزا الكرة.ومن غرابة المشهد، بدأ المعلّق الرياضي خوتاس مانتيا بالغناء على إيقاع أغنية أطفال كولومبية شهيرة، تتحدّث عن اللعب في الغابة وانتظار ظهور الذئب، بينما كان اللاعبون يدورون داخل المنطقة.وانتهت المباراة بخسارة ديبورتيفو باستو أمام أليانزا بهدف دون رد، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري.وزادت الخسارة من معاناة باستو الذي يحتلّ المركز الأخير في الترتيب، برصيد تسع نقاط، بعدما فشل في استغلال الركنية غير التقليدية لتعديل النتيجة، رغم المحاولة التي بدت وكأنها خُطّط لها مسبقًا خلال التدريبات.