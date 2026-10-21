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فيديو - جماهير لانس تُشعل المدرّجات وتتحدّى يويفا

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فيديو - جماهير لانس تُشعل المدرّجات وتتحدّى يويفا
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رياضة

2026-10-21 | 18:38
فيديو - جماهير لانس تُشعل المدرّجات وتتحدّى يويفا

أشعل مشجّعو لانس الفرنسي المفرقعات والألعاب النارية خلال مواجهة كلوب بروج البلجيكي

أشعل مشجّعو لانس الفرنسي المفرقعات والألعاب النارية خلال مواجهة كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، رغم العقوبة المعلّقة على ناديهم بسبب مخالفات جماهيرية سابقة، ما يعرّضه لإجراءات تأديبيّة جديدة.
وانطلقت الألعاب الناريّة من المدرّج المخصّص للجماهير الفرنسيّة في ملعب يان بريدل، قبل أن تُلقى مقذوفات مشتعلة باتجاه أرض الملعب ومدرجات المشجعين البلجيكيين، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة مؤقتًا.
ووصلت بعض المفرقعات إلى المنطقة المخصّصة للمشجعين من ذوي الهمم، وسط استياء من التصرّفات التي عرّضت الحاضرين للخطر، فيما تدخّل المسؤولون عن الأمن لاحتواء الموقف واستئناف اللعب.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد فرض على لانس غرامة قدرها 15 ألف يورو، مع عقوبة معلّقة تقضي بحرمان جماهيره من حضور مباراة خارج أرضه، على خلفية استخدام المفرقعات أمام سلافيا براغ في سبتمبر الماضي.
وتأتي الحادثة الجديدة خلال فترة الاختبار المحددة بعامين، ما يفتح الباب أمام تفعيل العقوبة، بانتظار قرار اللجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي.
وانتهت المباراة بخسارة لانس أمام كلوب بروج بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، لتتضاعف متاعب النادي الفرنسي داخل الملعب وخارجه.
 

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كرة القدم

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