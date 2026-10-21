فيديو - جماهير لانس تُشعل المدرّجات وتتحدّى يويفا

Sous la menace d'une suspension de leur parcage en Ligue des champions, les supporters lensois ont craqué des fumigènes à Bruges. Des engins pyrotechniques ont été lancés sur la pelouse. #BRURCL https://t.co/8evAkoNQNr — ICI Nord (@ici_nord) October 21, 2026

أشعل مشجّعو لانس الفرنسي المفرقعات والألعاب النارية خلال مواجهة كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء، في ، رغم العقوبة المعلّقة على ناديهم بسبب مخالفات جماهيرية سابقة، ما يعرّضه لإجراءات تأديبيّة .وانطلقت الألعاب الناريّة من المدرّج المخصّص للجماهير الفرنسيّة في ملعب يان بريدل، قبل أن تُلقى مقذوفات مشتعلة باتجاه أرض الملعب ومدرجات المشجعين البلجيكيين، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة مؤقتًا.ووصلت بعض المفرقعات إلى المنطقة المخصّصة للمشجعين من ذوي الهمم، وسط استياء من التصرّفات التي عرّضت الحاضرين للخطر، فيما تدخّل المسؤولون عن الأمن لاحتواء الموقف واستئناف اللعب.وكان قد فرض على لانس غرامة قدرها 15 ألف ، مع عقوبة معلّقة تقضي بحرمان جماهيره من حضور مباراة خارج أرضه، على خلفية استخدام المفرقعات أمام سلافيا براغ في سبتمبر الماضي.وتأتي الحادثة الجديدة خلال فترة الاختبار المحددة بعامين، ما يفتح الباب أمام تفعيل العقوبة، بانتظار قرار اللجنة التأديبية في .وانتهت المباراة بخسارة لانس أمام كلوب بروج بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في أبطال ، لتتضاعف متاعب النادي الفرنسي داخل الملعب وخارجه.