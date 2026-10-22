فيديو - مئات المشجّعين يحتفون بميسي في أوفييدو

👑 Oviedo se ha rendido a Leo Messi 🎖️ Cientos de aficionados se han congregado a las puertas del Hotel de la Reconquista para recibir al futbolista argentino, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes de esta edición 📲 @martinezferran https://t.co/3MoPUAKZea — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 22, 2026

احتشد مئات المشجعين أمام فندق "لا ريكونكيستا" في مدينة أوفييدو الإسبانية، الخميس، لاستقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وصل لتسلّم جائزة أميرة أستورياس للرياضة لعام 2026، وسط هتافات باسمه وتصفيق الحاضرين، على وقع موسيقى مزمار القربة التقليدية في الإقليم.ووصل قائد الأرجنتين السابق ولاعب إنتر ميامي برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو، حيث استقبلته مديرة مؤسّسة أميرة أستورياس تيريسا سانخورخو.وبعد التقاط الصور أمام ، توجّه ميسي إلى المشجّعين المنتظرين خلف الحواجز، ووقّع قمصانًا وصورًا تذكارية، في طغت عليه أجواء الحماس.ومن المقرّر أن يتسلّم اللاعب البالغ 39 عامًا الجائزة، ، خلال الحفل الرسمي في مسرح كامبوامور بأوفييدو، تقديرًا لمسيرته الرياضية وأعماله الإنسانية. وكانت لجنة التحكيم قد أعلنت اختيار ميسي في 3 حزيران - يونيو الماضي، مشيدةً بموهبته وإنجازاته والتزامه بالعمل الجماعي، إضافةً إلى مساهماته في دعم تعليم الأطفال الأقل حظًا ورعايتهم الصحية.وجاء تكريمه بعد تتويجه بكأس مع الأرجنتين عام 2022، وفوزه بالكرة الذهبية ثماني مرات خلال مسيرته.وتندرج زيارة ميسي ضمن فعاليات أسبوع جوائز أميرة أستورياس، الذي يتضمّن لقاءات وأنشطة ثقافية وتربوية، بينها لقاء مع طلاب من مدارس الإقليم، في إطار برنامج يهدف إلى تقريب الشخصيات المكرّمة من الجمهور.