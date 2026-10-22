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تيم كاهيل يتحدّث عن أهمّيّة البطولة العالمية للناشئين في قطر

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تيم كاهيل يتحدّث عن أهمّيّة البطولة العالمية للناشئين في قطر
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رياضة

2026-10-22 | 17:24
تيم كاهيل يتحدّث عن أهمّيّة البطولة العالمية للناشئين في قطر

يتطلّع تيم كاهيل، رئيس شؤون الرياضة في أكاديمية أسباير وأسطورة كرة القدم الأسترالية، إلى متابعة جيل جديد من اللاعبين الواعدين

مع تبقّي أقلّ من شهر على انطلاق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في دولة قطر، يتطلّع تيم كاهيل، رئيس شؤون الرياضة في أكاديمية أسباير وأسطورة كرة القدم الأسترالية، إلى متابعة جيل جديد من اللاعبين الواعدين وهم يستعرضون مواهبهم على الساحة العالميّة، في بلد أمضى فيه سنوات في تطوير المواهب الكروية الشابة.
وقال كاهيل "هذه النسخة هي الأكبر والأفضل في تاريخ كأس العالم تحت 17 سنة، ولن تتكرر نسخة مماثلة لها. فكل من أتحدث إليه يبدي إعجابه الكبير بمستوى الاهتمام بأدق التفاصيل داخل الملعب وخارجه. 
وتواصل قطر التزامها بأعلى المعايير وتوفير منصات عالمية المستوى يتطلع اللاعبون الشباب إلى المشاركة فيها، ولا يريدون تفويت هذه الفرصة".
وتُعدّ بطولة كأس العالم تحت 17 سنة النسخة الثانية من خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029. ومن المقرّر أن تُقام مبارياتها، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة من 19 تشرين الثاني - نوفمبر إلى 13 كانون الاول - ديسمبر في مجمّع المسابقات بأسباير زون، حيث يشهد ما يصل إلى ثماني مباريات يوميًّا، بإجمالي 104 مباريات طوال البطولة.
وتضمّ أسباير زون أيضًا أكاديمية أسباير، التي تأسست عام 2004 وتُعد من أبرز المؤسسات الرياضية في قطر المعنية بتطوير المواهب الرياضية الشابة. 
وقد أسهمت الأكاديمية في إعداد نخبة من الرياضيين الذين حققوا إنجازات على أعلى المستويات، من بينهم البطل الأولمبي والعالمي في الوثب العالي معتز برشم، إلى جانب نجمي المنتخب القطري لكرة القدم المعز علي وأكرم عفيف، اللذين كان لهما دور محوري في تتويج العنابي بلقب كأس آسيا مرتين متتاليتين.
وقال كاهيل "تكتسب استضافة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر أهمية كبيرة، فهي جزء من خطة طويلة الأمد لتطوير كرة القدم في الدولة، وتنسجم بشكل مباشر مع رؤية أكاديمية أسباير. كما تدعم البرامج التدريبية والبنية التحتية المتوفرة، والجهود الكبيرة المبذولة في إعداد اللاعبين وتطوير قدراتهم".
ويرى كاهيل، الذي اكتسب سمعة عالمية في مجال تطوير المواهب الكروية الشابة، أن القيمة الأبرز لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر تكمن في الفرصة التي تتيحها للاعبين الشباب لإبراز مواهبهم أمام العالم.
وقال في هذا السياق "تُعد الفرص محدودة بالنسبة لهؤلاء اللاعبين لخوض مباريات تنافسية أمام منتخبات تتمتع بمستويات فنية متقاربة. وتوفر البطولة منصة مثالية تتيح لهم استعراض مهاراتهم ومواهبهم أمام جماهير عالمية".
وشهدت نسخة عام 2025 حضور أكثر من 130 كشافًا للمواهب من أبرز الأندية العالمية، استفادوا من إقامة منافسات البطولة في موقع واحد لمتابعة المواهب الصاعدة عن قرب. وشكلت البطولة نقطة انطلاق لعدد من النجوم الواعدين، من بينهم المصري حمزة عبد الكريم، والمالي سيدو ديمبيلي، والبلجيكيان جيسي بيسيو وناثان دي كات، والإيطالي صامويل إيناسيو.
وتابع كاهيل "يدرك العديد من اللاعبين المشاركين في البطولة أن كشافي المواهب من أكبر الأندية العالمية سيكونون حاضرين لمتابعة المباريات. وهم يتطلعون إلى خطف الأضواء، واكتساب فهم أعمق لمتطلبات الاحتراف من خلال اختبار قدراتهم في أكبر بطولة عالمية لفئتهم العمرية".
 

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