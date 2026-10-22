فيديو - اشتباكات عنيفة في ديربي صربيا

Tuča navijača Partizana, Crvene zvezde i policije pred start derbija... #kkp #kkcz #zvezda #partizan #euroleague #beograd #srbija #serbia #izbori #studenti #vucic https://t.co/1ZeiPRbwV6 — Sport Klub (@sportklub) October 22, 2026

اندلعت اشتباكات بين مشجعي بارتيزان والنجم الأحمر داخل صالة "بلغراد أرينا" في الصربية، قبيل انطلاق مواجهة الفريقين ضمن الجولة السابعة من لكرة السلة، ما استدعى تدخّل الشرطة لاحتواء التوتر في المدرجات.وبدأت الحوادث في القطاع المخصّص لأنصار النجم الأحمر، الذين حضروا لمساندة فريقهم رغم إقامة المباراة على أرض غريمهم بارتيزان، بعدما اقترب عدد من مشجّعي الفريق المضيف من الحاجز الفاصل بين المجموعتين.وأشعل عدد من المشجعين ألعابًا نارية، وألقوا أجسامًا باتجاه منطقة الجماهير الزائرة، قبل أن تتطوّر الأحداث إلى تدافع واشتباكات بين الطرفين، ما استدعى تدخّل الشرطة للفصل بينهم ومنع اتساع المواجهات.ووفق تقارير صحفية صربية، انتقل عدد من بارتيزان نحو المخصّص لمشجعي النجم الأحمر في المستوى العلوي من الصالة، وتبادل الطرفان إلقاء مقذوفات، ما دفع الشرطة إلى إبعاد بعض المشجعين عن المنطقة.وغادر قسم من الحضور مقاعدهم بصورة مؤقتة خلال الفوضى، قبل أن يعود بعضهم إلى المدرّجات، بينما انطلقت المباراة في موعدها المقرّر رغم الحوادث التي سبقتها.وتأتي الواقعة في أوّل ديربي يجمع الغريمين خلال الموسم الجديد بالمسابقة الأوروبية، في ظل إجراءات مشدّدة ترافق عادةً هذه المواجهة المعروفة بأجوائها المشحونة بسبب التنافس بين الناديين.