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فيديو - سانشيز يحتجّ على مدرّبه

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فيديو - سانشيز يحتجّ على مدرّبه
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رياضة

2026-10-22 | 17:56
فيديو - سانشيز يحتجّ على مدرّبه

دخل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز في نقاش حادّ مع مدرّب مونتريال الفرنسي فيليب أولافروي

دخل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز في نقاش حادّ مع مدرّب مونتريال الفرنسي فيليب أولافروي، بعدما بقي على مقاعد البدلاء طوال نهائي كأس كندا أمام فورج، رغم إجرائه عملياّت الإحماء لنحو 50 دقيقة.
وظهر سانشيز غاضبًا عقب تفضيل المدرب إشراك لاعبين آخرين، قبل أن يتوجّه إليه في الدقيقة 118 ويسأله عن استعداده للدخول. ووفق قراءة صحفي كندي للحوار المصوّر، ردّ اللاعب: "لأيّ غرض؟"، ثم أشار إلى الوقت المتبقي مستغربًا تأخر القرار.
ورغم استعداد سانشيز لاحقًا للمشاركة إلى جانب الحارس سامسي كيتا قبل ركلات الترجيح، انتهى الوقت الإضافي من دون توقّف يسمح بتنفيذ التبديلين، وبقي اللاعب خارج الملعب.
وبرّر أولافروي قراره بطرد المدافع برايان فيرا في الدقيقة 54، مؤكّدًا أنّ النقص العددي قيّد خياراته، وأنه فضّل الإبقاء على المهاجم برينس أوسو.
وانتهت المباراة بالتعادل (1-1) قبل فوز فورج بركلات الترجيح (4-2)، بعد إهدار أوسو ركلة جزاء خلال اللقاء وأخرى في سلسلة الترجيح، فيما أصبح فورج أول فريق من الدوري الكندي الممتاز يتوّج باللقب.
وأكّد المدرب بعد المباراة أنّ علاقته بسانشيز لم تنقطع، مشيدًا باحترافيّته، في وقت أثارت فيه إدارته للدقائق الأخيرة تساؤلات واسعة حول تأخّر الاستعانة باللاعب التشيلي المخضرم.

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