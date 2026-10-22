فيديو - سانشيز يحتجّ على مدرّبه

🚨⚠️ أحداث كبيرة ومشاكل لم تكُن متوقعه في كندا 👀 !!!! التشيلي أليكسيس سانشيز يشعر بالإهانة من مدربه الفرنسي فيليب أولافروي حيث لعب نادي مونتريال نهائي كأس كندا المحلية و كان سانشيز على مقاعد البُدلاء إلى نهاية الشوط الإضافي الثاني وهو يقوم بعمليات الإحماء شاهد المُدرب يطلب لاعب أخر بدلاً عنه وهذا ما أغضبه وجعله يقطع الإحماء ويعود لمقاعد البُدلاء حيث جاء له المُدرب و سأله إنك يريد الدخول عند الدقيقة 118 سانشيز لم يعجبه الأمر ولم يدخل حيث خسر الفريق في ركلات الترجيح بعد تعادله في نتيجة المُباراة 1-1 وكان المُهاجم برينس أوسو للفريق قد أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول و أضاع ركلة ترجيحية أيضاً وكان سبب في خسارة الفريق للقب ولم يستبدله المُدرب مع سانشيز رُغم ذلك 🤯🇨🇱 ! — ميامي بالعربي - Miami Arabic (@InterMiamiAr) October 22, 2026

دخل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز في نقاش حادّ مع مدرّب مونتريال الفرنسي فيليب أولافروي، بعدما بقي على مقاعد البدلاء طوال نهائي كأس كندا أمام فورج، رغم إجرائه عملياّت الإحماء لنحو 50 دقيقة.وظهر سانشيز غاضبًا عقب تفضيل المدرب إشراك لاعبين آخرين، قبل أن يتوجّه إليه في الدقيقة 118 ويسأله عن استعداده للدخول. ووفق قراءة صحفي للحوار المصوّر، ردّ اللاعب: "لأيّ غرض؟"، ثم أشار إلى الوقت المتبقي مستغربًا تأخر القرار.ورغم استعداد سانشيز لاحقًا للمشاركة إلى جانب الحارس سامسي كيتا قبل ركلات الترجيح، انتهى الوقت الإضافي من دون توقّف يسمح بتنفيذ التبديلين، وبقي اللاعب خارج الملعب.وبرّر أولافروي قراره بطرد المدافع برايان في الدقيقة 54، مؤكّدًا أنّ النقص العددي قيّد خياراته، وأنه فضّل الإبقاء على المهاجم برينس أوسو.وانتهت المباراة بالتعادل (1-1) قبل فوز فورج بركلات الترجيح (4-2)، بعد إهدار أوسو ركلة جزاء خلال اللقاء وأخرى في سلسلة الترجيح، فيما أصبح فورج أول فريق من الدوري الكندي يتوّج باللقب.وأكّد المدرب بعد المباراة أنّ علاقته بسانشيز لم تنقطع، مشيدًا باحترافيّته، في وقت أثارت فيه إدارته للدقائق تساؤلات حول تأخّر الاستعانة باللاعب التشيلي المخضرم.