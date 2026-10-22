سرقة منزل فرنانديز خلال مباراة يونايتد

تعرّض البرتغالي برونو فرنانديز، قائد الإنجليزي، للسرقة مساء الأربعاء، بينما كان اللاعب في إيطاليا للمشاركة في مباراة فريقه أمام كومو ضمن .ووقعت الحادثة في مقاطعة تشيشير الواقعة شمال غرب إنجلترا، حيث تلقت الشرطة بلاغًا نحو الساعة الثامنة والنصف مساءً عن وجود ثلاثة رجال مجهولين في الحديقة الخلفيّة لمنزل مجاور.وعندما وصل عناصرها، كان المشتبه بهم قد غادروا المكان، لكنّهم اكتشفوا اقتحام منزل فرنانديز وسرقة عدد من المقتنيات.وبحسب المعلومات التي أوردتها هيئة الإذاعة ، لم يكن أيّ من أفراد عائلة اللاعب موجودًا وقت السرقة، فيما لم يمكث المتسلّلون داخله أكثر من خمس دقائق. وفتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد هويات المتورطين واستعادة المسروقات.وأكّدت تقارير بريطانية أنّ يونايتد يقدّم الدعم لقائده البالغ 32 عامًا وعائلته عقب الحادثة، التي تزامنت مع خسارة الفريق أمام كومو (4-1) في البطولة الأوروبية.وتعيد الواقعة إلى الواجهة حوادث اقتحام منازل لاعبي الدوري الإنجليزي أثناء انشغالهم بمباريات أنديتهم، بعدما تعرّض لاعب روبن دياز لحادثة مماثلة في الثاني - يناير الماضي، فيما سُجّلت سابقًا سرقات طالت منازل جاك غريليش ورحيم سترلينغ ورياض محرز في المنطقة نفسها.