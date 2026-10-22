سرقة منزل فرنانديز خلال مباراة يونايتد

تعرّض منزل
البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد
الإنجليزي، للسرقة مساء الأربعاء، بينما كان اللاعب في إيطاليا للمشاركة في مباراة فريقه أمام كومو ضمن دوري أبطال أوروبا
.
ووقعت الحادثة في مقاطعة تشيشير الواقعة شمال غرب إنجلترا، حيث تلقت الشرطة بلاغًا نحو الساعة الثامنة والنصف مساءً عن وجود ثلاثة رجال مجهولين في الحديقة الخلفيّة لمنزل مجاور.
وعندما وصل عناصرها، كان المشتبه بهم قد غادروا المكان، لكنّهم اكتشفوا اقتحام منزل فرنانديز وسرقة عدد من المقتنيات.
وبحسب المعلومات التي أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية
، لم يكن أيّ من أفراد عائلة اللاعب موجودًا في المنزل
وقت السرقة، فيما لم يمكث المتسلّلون داخله أكثر من خمس دقائق. وفتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد هويات المتورطين واستعادة المسروقات.
وأكّدت تقارير بريطانية أنّ مانشستر
يونايتد يقدّم الدعم لقائده البالغ 32 عامًا وعائلته عقب الحادثة، التي تزامنت مع خسارة الفريق أمام كومو (4-1) في البطولة الأوروبية.
وتعيد الواقعة إلى الواجهة حوادث اقتحام منازل لاعبي الدوري الإنجليزي أثناء انشغالهم بمباريات أنديتهم، بعدما تعرّض لاعب مانشستر سيتي
روبن دياز لحادثة مماثلة في كانون
الثاني - يناير الماضي، فيما سُجّلت سابقًا سرقات طالت منازل جاك غريليش ورحيم سترلينغ ورياض محرز في المنطقة نفسها.