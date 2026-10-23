احتجاجات باريس تؤجّل قمة سان جيرمان وليون

جيرمان وضيفه ليون، التي كانت مقررة الأحد، إلى الاثنين 26 تشرين الأول - أكتوبر، بسبب مخاوف أمنيّة مرتبطة بالاحتجاجات المنتظرة في الفرنسيّة خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأعلنت الرابطة، الجمعة، أنها تلقّت قرارًا من شرطة يمنع إقامة المواجهة في موعدها الأصلي، الأحد عند الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.وبعد التنسيق مع الجهة المالكة لحقوق البث، حُدّد الموعد الجديد عند الثامنة والنصف مساء الإثنين، على ملعب "حديقة الأمراء نفسه، من دون تغيير مكان إقامة المباراة.وتستعدّ باريس لتظاهرات بعد احتجاجات 17 تشرين الأوّل - أكتوبر التي تخلّلتها أعمال شغب ونهب، فيما تسعى السلطات إلى تجنب توزيع عناصر الأمن على فعاليات كبرى متزامنة.وتتزامن عطلة نهاية الأسبوع أيضًا مع مباراة في الأميركيّة على ملعب "ستاد دو فرانس"، ما يزيد الضغط على الترتيبات الأمنية في محيط العاصمة.وسيتزامن الموعد الجديد لمواجهة وليون مع حفل الذهبية في ، في تغيير يربك البرنامج المرتبط بأحد أبرز لقاءات الجولة، بعدما فرضت الظروف الأمنية تعديل موعد مباراة الفريقين قبل يومين من إقامتها.