فيديو - رونالدو يتنازل عن جائزة الأفضل لزميله

𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢: 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗴𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝘆 𝘁𝗼 𝘁𝗲𝗮𝗺𝗺𝗮𝘁𝗲 Credit: X | SPL_EN -- Follow us for more breaking news and videos https://t.co/ShKTJ2ihbB — Punch Newspapers (@MobilePunch) October 23, 2026

فاجأ النجم البرتغالي ، قائد النصر السعودي، زميله الحمدان بعدما تنازل له عن جائزة أفضل لاعب في المباراة، عقب مواجهة الفيصلي الجمعة ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي.وكانت الجائزة قد مُنحت لرونالدو عقب اللقاء، لكنّه استدعى الحمدان خلال مراسم التكريم التي أعقبت صافرة النهاية مباشرةً، وقدّم إليه الجائزة بنفسه، قبل أن يلتقط اللاعبان صورة تذكارية معًا، في مبادرة حملت تقديرًا لما قدّمه المهاجم السعودي طوال المواجهة.وافتتح الحمدان التسجيل مبكرًا، في الدقيقة الرابعة، ثم صنع الهدف الثالث لزميله البرازيلي أنجيلو عند الدقيقة 79، وأسهم في فوز النصر (3-1).أمّا رونالدو فسجّل الهدف الثاني في الدقيقة 49، مستفيدًا من تمريرة زميله البرتغالي جواو فيليكس، كما ألغى الحكم هدفًا آخر له بسبب التسلّل في بداية الهجمة، بعدما تلقّى تمريرة من الحمدان.وعقب المباراة، عبّر الحمدان عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا أن اللعب إلى جانب رونالدو يمثل شرفًا كبيرًا له، وأنه يتعلّم من خبرته داخل الملعب وخارجه.