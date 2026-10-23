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فيديو - رونالدو يتنازل عن جائزة الأفضل لزميله

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فيديو - رونالدو يتنازل عن جائزة الأفضل لزميله
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رياضة

2026-10-23 | 19:12
فيديو - رونالدو يتنازل عن جائزة الأفضل لزميله

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، زميله عبد الله الحمدان بعدما تنازل له عن جائزة أفضل لاعب في المباراة

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، زميله عبد الله الحمدان بعدما تنازل له عن جائزة أفضل لاعب في المباراة، عقب مواجهة الفيصلي الجمعة ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي.
وكانت الجائزة قد مُنحت لرونالدو عقب اللقاء، لكنّه استدعى الحمدان خلال مراسم التكريم التي أعقبت صافرة النهاية مباشرةً، وقدّم إليه الجائزة بنفسه، قبل أن يلتقط اللاعبان صورة تذكارية معًا، في مبادرة حملت تقديرًا لما قدّمه المهاجم السعودي طوال المواجهة.
وافتتح الحمدان التسجيل مبكرًا، في الدقيقة الرابعة، ثم صنع الهدف الثالث لزميله البرازيلي أنجيلو عند الدقيقة 79، وأسهم في فوز النصر (3-1).
أمّا رونالدو فسجّل الهدف الثاني في الدقيقة 49، مستفيدًا من تمريرة زميله البرتغالي جواو فيليكس، كما ألغى الحكم هدفًا آخر له بسبب التسلّل في بداية الهجمة، بعدما تلقّى تمريرة من الحمدان.
وعقب المباراة، عبّر الحمدان عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا أن اللعب إلى جانب رونالدو يمثل شرفًا كبيرًا له، وأنه يتعلّم من خبرته داخل الملعب وخارجه.

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كريستيانو رونالدو

عبد الله الحمدان

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