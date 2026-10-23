أوين ويلسون يستعين بميسي لتحسين مزاجه

كشف الممثّل الأميركي أوين ويلسون عن طريقة يلجأ إليها لتحسين مزاجه، إذ يشاهد تمريرات النجم ومراوغاته عبر "يوتيوب" كلّما شعر بالضيق، مؤكّدًا أنّ موهبة لاعب إنتر ميامي تمنحه شعورًا بالسعادة.وقال ويلسون، خلال مقابلة تناولت علاقته بكرة القدم الأرجنتينيّة "أحبّه كثيرًا. عندما أشعر بالسوء أو أحتاج إلى رفع معنوياتي، يكفيني أن أشاهد بعض تمريراته أو مراوغاته على يوتيوب. الأمر مذهل ويجعلك تتساءل: من أين جاءت هذه الموهبة؟".ولم تقتصر إشادة نجم هوليوود على ، إذ عبّر أيضًا عن محبّته للأسطورة الراحل دييغو مارادونا، في حديث كشف اهتمامه بالكرة الأرجنتينية ونجومها.وتطرّقت المقابلة إلى احتمال زيارته الأرجنتين مجددًا، فأقرّ ويلسون بأّنه يرغب في العودة، قبل أن تعرض عليه المحاورة اصطحابه إلى ملعب "لا بومبونيرا" لمشاهدة مباراة لبوكا جونيورز، ليردّ بالموافقة قائلًا "حسنًا، سنذهب لمشاهدة بوكا جونيورز".وسبق للممثل المعروف بأفلام "زولاندر" و"ليلة في المتحف: أن التقى ميسي في أيلول - سبتمبر 2023، عقب مباراة لإنتر ميامي أمام لوس أنجلوس، حيث عانقه اللاعب ووقّع قمصانًا لأبنائه.وتأتي تصريحات ويلسون الجديدة لتؤكّد استمرار إعجابه بميسي، حتّى خارج الملاعب، بعدما وصف لقاءهما السابق بأنه واحد من أكثر اللحظات التي أثارت حماسته.