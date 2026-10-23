فيديو - أصغر لاعبي فياريال يلتقطون صورتهم الرسمية

Los más pequeños familia ya están aquí 💛 https://t.co/EVcIdj4vHN — Cantera Grogueta (@CanteraGrogueta) October 22, 2026

حصل أصغر لاعبي نادي فياريال الإسباني على فرصة استثنائية لالتقاط صورتهم الجماعية داخل ملعب "لا سيراميكا"، في ضمن حفل تقديم فرق النادي للموسم الجديد 2026-2027.واصطف الأطفال أمام الكاميرا لالتقاط الصورة الرسمية على أرض الملعب الذي كان يُعرف سابقًا "إل مادريغال"ّ، في مناسبة أتاحت للصغار اختبار أجواء المكان الذي يخوض فيه الفريق الأول مبارياته، والاستمتاع بلحظة خاصة مع زملائهم.وأقام فياريال الحفل مساء الخميس، بحضور آلاف المشجعين وأفراد اللاعبين، حيث استعرض الفرق الـ48 التابعة له، بدءًا من الفئات العمرية الصغيرة وصولًا إلى الفريق الأول، قبل التقاط الصور الرسمية لجميع المشاركين.وتضم منظومة النادي 21 فريقًا بثمانية لاعبين، و20 فريقًا لكرة القدم بأحد عشر لاعبًا، إضافة إلى ثلاثة فرق ضمن برامج تنمية المهارات الحركية للصغار، وأربعة فرق مخصصة للاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية.وشارك في المناسبة فرناندو رويغ، واختُتمت بصورة جماعية كبيرة في المدرج الجنوبي، بعدما مرّت الفرق على أرض الملعب وسط تشجيع الحاضرين.ويضمّ قطاع الناشئين في فياريال أكثر من 900 لاعب و200 فرد من الأجهزة الفنية، في إطار اهتمام النادي بتطوير المواهب منذ سنواتها الأولى، وإتاحة فرص للاحتفال بمشاركة الفئات العمرية.