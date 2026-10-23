أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - أصغر لاعبي فياريال يلتقطون صورتهم الرسمية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - أصغر لاعبي فياريال يلتقطون صورتهم الرسمية
A-
A+

رياضة

2026-10-23 | 19:15
فيديو - أصغر لاعبي فياريال يلتقطون صورتهم الرسمية

حصل أصغر لاعبي نادي فياريال الإسباني على فرصة استثنائية لالتقاط صورتهم الجماعية داخل ملعب "لا سيراميكا"

حصل أصغر لاعبي نادي فياريال الإسباني على فرصة استثنائية لالتقاط صورتهم الجماعية داخل ملعب "لا سيراميكا"، في مشهد طريف ضمن حفل تقديم فرق النادي للموسم الجديد 2026-2027.
واصطف الأطفال أمام الكاميرا لالتقاط الصورة الرسمية على أرض الملعب الذي كان يُعرف سابقًا باسم "إل مادريغال"ّ، في مناسبة أتاحت للصغار اختبار أجواء المكان الذي يخوض فيه الفريق الأول مبارياته، والاستمتاع بلحظة خاصة مع زملائهم.
وأقام فياريال الحفل مساء الخميس، بحضور آلاف المشجعين وأفراد عائلات اللاعبين، حيث استعرض الفرق الـ48 التابعة له، بدءًا من الفئات العمرية الصغيرة وصولًا إلى الفريق الأول، قبل التقاط الصور الرسمية لجميع المشاركين.
وتضم منظومة النادي 21 فريقًا لكرة القدم بثمانية لاعبين، و20 فريقًا لكرة القدم بأحد عشر لاعبًا، إضافة إلى ثلاثة فرق ضمن برامج تنمية المهارات الحركية للصغار، وأربعة فرق مخصصة للاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية.
وشارك في المناسبة رئيس النادي فرناندو رويغ، واختُتمت بصورة جماعية كبيرة في المدرج الجنوبي، بعدما مرّت الفرق على أرض الملعب وسط تشجيع الحاضرين.
ويضمّ قطاع الناشئين في فياريال أكثر من 900 لاعب و200 فرد من الأجهزة الفنية، في إطار اهتمام النادي بتطوير المواهب منذ سنواتها الأولى، وإتاحة فرص للاحتفال بمشاركة الفئات العمرية.
 

مقالات ذات صلة

أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليلى برسالة مؤثرة: "أصغر مامي"
2026-08-31

أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليلى برسالة مؤثرة: "أصغر مامي"

الرئيس عون بين لاعبي منتخب لبنان (صورة)
2026-08-27

الرئيس عون بين لاعبي منتخب لبنان (صورة)

مدرّب بوكا يُوبّخ لاعبه بسبب صورة
2026-10-21

مدرّب بوكا يُوبّخ لاعبه بسبب صورة

صورة - وفاة لاعب بولندي بحادث غريب
2026-09-23

صورة - وفاة لاعب بولندي بحادث غريب

فيديو - أصغر لاعبي فياريال يلتقطون صورتهم الرسمية

رياضة

كرة القدم

فياريال

لا سيراميكا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حيدر يلتقي إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم على هامش الكونغرس الآسيوي الاستثنائي
بطولة للشطرنج خاضعة للتصنيف الدولي في غرب عاليه

اقرأ ايضا في رياضة

ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت
19:04

ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت

قدّم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز اعتذارًا علنيًّا لجماهير أتلتيكو مدريد، عن تصريحاته خلال كأس العالم

19:04

ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت

قدّم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز اعتذارًا علنيًّا لجماهير أتلتيكو مدريد، عن تصريحاته خلال كأس العالم

فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي
19:02

فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي

تبادل لاعب ليستر فريدي ستيوارد ولاعب نورثامبتون أليكس ميتشل الكلمات، فتدخّل لاعبون وتصاعد التوتّر وسط التدافع

19:02

فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي

تبادل لاعب ليستر فريدي ستيوارد ولاعب نورثامبتون أليكس ميتشل الكلمات، فتدخّل لاعبون وتصاعد التوتّر وسط التدافع

فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف
19:00

فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف

فوجئ خايمي بصافرات استهجان من المدرجات، فيما عاتبه عدد من زملائه على التفريط بالهجمة، بينهم خافيير كابريرا

19:00

فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف

فوجئ خايمي بصافرات استهجان من المدرجات، فيما عاتبه عدد من زملائه على التفريط بالهجمة، بينهم خافيير كابريرا

اخترنا لكم
ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت
19:04
فيديو - عراك جماعي بين ليستر ونورثامبتون في الرغبي
19:02
فيديو - جماهير بينيارول تُبكي لاعبها بسبب اللعب النظيف
19:00
فيديو - إندونيسيا تباغت فيجي بهدف من منتصف الملعب
18:58

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026