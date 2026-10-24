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قطر تدعم استعدادات السنغال لاستضافة الألعاب الأولمبية للشباب

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قطر تدعم استعدادات السنغال لاستضافة الألعاب الأولمبية للشباب
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رياضة

2026-10-24 | 07:11
قطر تدعم استعدادات السنغال لاستضافة الألعاب الأولمبية للشباب

أعلنت دولة قطر تقديم خمس عشرة حافلة ومعدات أمنية لدعم استعدادات السنغال لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب

في حدث لافت، أعلنت دولة قطر تقديم خمس عشرة حافلة ومعدات أمنية لدعم استعدادات السنغال لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب - داكار 2026، التي تقام خلال الفترة من 31 تشرين الاول - أكتوبر إلى 13 تشرين الثاني - نوفمبر 2026، في حدث تاريخي يُنظم للمرة الأولى على أرض القارة الأفريقية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز التعاون الرياضي الدولي، ومشاركة خبراتها وإمكاناتها في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ولا سيما الخبرات المكتسبة من تنظيم بطولة كأس العالم ٢٠٢٣، بما يسهم في دعم الجاهزية التنظيمية والتشغيلية للدول المستضيفة.

وقال يوسف بن شعبان إبراهيم السادة، سفير دولة قطر لدى جمهورية السنغال "نعتز بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة قطر وجمهورية السنغال، ويسعدنا أن نساهم في دعم استعداداتها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، التي تمثل محطة تاريخية للرياضة في القارة الأفريقية. وتعكس هذه المبادرة حرص دولة قطر على مشاركة خبراتها وإمكاناتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وإيمانها بدور الرياضة في تعزيز التعاون والتقارب بين الشعوب".
 

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