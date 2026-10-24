برشلونة ينظّم رحلة خاصّة لحفل الكرة الذهبية

ينظّم نادي ترتيبات سفر خاصّة لوفده المتّجه إلى لحضور حفل الذهبية، الإثنين 26 تشرين الأول - أكتوبر، في ظلّ ارتفاع طلبات المشاركة من لاعبي ولاعبات النادي ومرافقيهم.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، دفعت كثرة طلبات الحضور إدارة برشلونة إلى إعداد رحلة جماعيّة لبعثته، التي تجمع ممثّلين عن فريقَي الرجال والسيدات، إلى جانب مسؤولين وأجهزة فنّيّة.ويترأّس رئيس النادي خوان لابورتا الوفد المتّجه إلى البريطانيّة، التي تستضيف الحفل للمرة الأولى.وتضمّ قائمة المرشّحين المرتبطين ببرشلونة لامين يامال وباو كوبارسي ورودري، إضافةً إلى عدد من لاعبات الفريق النسائي، بينهن كاتا كول وإيوا بايور وباتري غيخارو وكارولين غراهام هانسن وكلوديا بينا.كما تشمل مشاركة برشلونة مرشّحين لجوائز أفضل لاعب ولاعبة شابة، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرّب، في حضور يعكس تعدد ترشيحات النادي للجوائز الفردية والجماعية.وتأتي هذه الترتيبات بالتزامن مع البرنامج المزدحم، إذ يُقام الحفل في مسرح "لندن بالاديوم"، بعد يوم واحد من مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال .وأشارت التقارير إلى أنّ النادي يسعى لتنظيم انتقال المشاركين ومرافقيهم بصورة جماعية، استجابةً للأعداد الكبيرة الراغبة في الحضور، بدل الاعتماد على ترتيبات سفر منفصلة، في مناسبة تجمع نجوم العالمية.