بيتيس يشدّد الحراسة على منازل لاعبيه بعد اقتحام منزل باروت

قرّر نادي بيتيس الإسباني تعزيز الحراسة الخاصّة على منازل لاعبيه خلال أيّام المباريات، عقب سلسلة اقتحامات استهدفت عددًا من نجوم في إشبيلية، بينها محاولة سرقة مهاجمه الإيرلندي باروت، في ظلّ تزايد المخاوف الأمنية بين اللاعبين وعائلاتهم.ووقعت محاولة الاقتحام السبت 17 تشرين الأول - أكتوبر، عندما كان باروت يشارك مع بيتيس أمام في ملعب لا كارتوخا"، ودخل أشخاص ملثّمون منزله في مجمّع سكني بضواحي إشبيلية، قبل مغادرته من دون سرقة أي مقتنيات، وفق الحرس المدني الإسباني.وسجّلت كاميرات المراقبة دخول المشتبه بهم وخروجهم، فيما كان المنزل خاليًا من السكان، ولم تُسجّل إصابات أو أضرار مادّيّة.وقبلها بأيّام، تعرّض منزل زميله البرازيلي أنتوني للسرقة أثناء مباراة بيتيس أمام بورتو، وكان أحد أبنائه في الداخل، كما اقتحم مسلّحون منزل الحارس السابق لإشبيلية سيرخيو ريكو، وهدّدوا أفراد عائلته بالسلاح.وبحسب الصحف ، بدأ بيتيس تعزيز وجود الحراس عند منازل لاعبيه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وشدّد تعليمات الوقاية الموجّهة للفريق.وأكّد الحرس المدني أنّه يحقّق في سلسلة الاعتداءات، من دون توقيف مشتبه بهم حتّى الآن، أو إثبات أن مجموعة واحدة تقف وراءها.