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فيديو - إندونيسيا تباغت فيجي بهدف من منتصف الملعب

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فيديو - إندونيسيا تباغت فيجي بهدف من منتصف الملعب
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رياضة

2026-10-24 | 18:58
فيديو - إندونيسيا تباغت فيجي بهدف من منتصف الملعب

سجّل الإندونيسي محمد نزار ألفيانسياه هدفًا خاطفًا بعد نحو 3 ثوانٍ فقط من صافرة البداية

سجّل الإندونيسي محمد نزار ألفيانسياه هدفًا خاطفًا بعد نحو 3 ثوانٍ فقط من صافرة البداية، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام فيجي، السبت، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم ومهرجان الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت 15 عامًا، المقامة في أذربيجان.
وبمجرد انطلاق المباراة، أعاد أحد لاعبي إندونيسيا الكرة من دائرة المنتصف إلى نزار، الذي لم يتردّد في تسديدها مباشرةً من مسافة بعيدة، لتصطدم بالقائم الأيمن وتتجاوز خط المرمى، بينما لم يتمكّن الحارس ماريكا سارو من إبعادها.
وسُجّل الهدف رسميًّا في الدقيقة الأولى، فيما أشار ناشرو الفيديو إلى أنه جاء في الثانية الثالثة تقريبًا، من دون إعلان توقيت أدقّ من الاتحاد الدولي حتى الآن.
وأُقيمت المباراة في مجمّع هوفسان بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن المجموعة السابعة. ورغم استعادة فيجي التعادل بالدقيقة الحادية عشرة، انتهى اللقاء بفوز إندونيسيا (7-1)، بعدما أضافت ستة أهداف في الشوط الثاني.
وتختلف هذه البطولة المستحدثة عن مسابقات الفئات العمرية التقليدية؛ إذ تُلعب بمشاركة ثمانية لاعبين لكلّ فريق، على شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة، وتضم نسختها الأولى 189 اتحادًا وطنيًّا، وتستمر منافساتها حتى 30 تشرين الأول - أكتوبر.
وبات هدف نزار أبرز أحداث الظهور الأول للمنتخب الإندونيسي في البطولة.
 

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كرة القدم

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