ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت

قدّم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز اعتذارًا علنيًّا لجماهير أتلتيكو مدريد
، عن تصريحاته خلال كأس العالم
التي أعلن فيها رغبته في الرحيل عن النادي والانتقال إلى برشلونة
، معترفًا بأنّه أخطأ في توقيت كلامه وطريقته.
وقال ألفاريز عقب مواجهة ديبورتيفو لا كورونيا، السبت، على ملعب ميتروبوليتانو "أريد الاعتذار لجماهيرنا عن كلماتي خلال المونديال. لقد ارتكبت خطأً في الطريقة والتوقيت، وأتفهم غضب المشجعين. لو كنت
مكانهم لغضبت أيضًا".
وكان اللاعب قد عبّر خلال مشاركته مع الأرجنتين
في كأس العالم
عن رغبته في خوض تجربة جديدة
، في وقت سعى فيه برشلونة لضمّه، إلّا أنّ إدارة أتلتيكو رفضت رحيله. وتسبّبت تصريحاته في توتّر علاقته بالجماهير، التي استقبلته بصافرات الاستهجان في بعض المباريات.
وشكر ألفاريز المشجّعين على دعمهم المستمرّ له خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنّهم أظهروا كرمًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة
، كما أعرب عن امتنانه لزملائه الذين وقفوا إلى جانبه.
وأكّد المهاجم البالغ 26 عامًا أنّه يشعر بتحسّن بدني وفنّي، وأنّه سيواصل العمل بتواضع لمساعدة فريقه، بعدما سجّل هدف المباراة الوحيد أمام ديبورتيفو.
من جهته
، رحّب المدرب دييغو سيميوني باعتذاره، معتبرًا أنّ الاعتراف بالخطأ يتطلّب شجاعة، ومؤكّدًا أهمّيّة اللاعب لخطط أتلتيكو في الموسم الحالي.