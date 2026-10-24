ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت

قدّم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز اعتذارًا علنيًّا لجماهير ، عن تصريحاته خلال التي أعلن فيها رغبته في الرحيل عن النادي والانتقال إلى ، معترفًا بأنّه أخطأ في توقيت كلامه وطريقته.وقال ألفاريز عقب مواجهة ديبورتيفو لا كورونيا، السبت، على ملعب ميتروبوليتانو "أريد الاعتذار لجماهيرنا عن كلماتي خلال المونديال. لقد ارتكبت خطأً في الطريقة والتوقيت، وأتفهم غضب المشجعين. مكانهم لغضبت أيضًا".وكان اللاعب قد عبّر خلال مشاركته مع في كأس عن رغبته في خوض تجربة ، في وقت سعى فيه برشلونة لضمّه، إلّا أنّ إدارة أتلتيكو رفضت رحيله. وتسبّبت تصريحاته في توتّر علاقته بالجماهير، التي استقبلته بصافرات الاستهجان في بعض المباريات.وشكر ألفاريز المشجّعين على دعمهم المستمرّ له خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنّهم أظهروا كرمًا كبيرًا في الأسابيع ، كما أعرب عن امتنانه لزملائه الذين وقفوا إلى جانبه.وأكّد المهاجم البالغ 26 عامًا أنّه يشعر بتحسّن بدني وفنّي، وأنّه سيواصل العمل بتواضع لمساعدة فريقه، بعدما سجّل هدف المباراة الوحيد أمام ديبورتيفو.، رحّب المدرب دييغو سيميوني باعتذاره، معتبرًا أنّ الاعتراف بالخطأ يتطلّب شجاعة، ومؤكّدًا أهمّيّة اللاعب لخطط أتلتيكو في الموسم الحالي.