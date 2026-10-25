فيديو - الشرطة ترافق مهاجم سلتيك هربًا من غضب الجماهير

🚨Celtic striker Kasper Hogh had to receive a POLICE ESCORT leaving Easter road today after he missed the team bus, which he said was due to the clocks going back. Hogh was met with a gang of angry & hooded fans who had gathered to abuse & question the players poor form. https://t.co/Za8ljEUzqm — RFC19110 🇬🇧 (@RFC19110) October 25, 2026

اضطر المهاجم الدنماركي هوغ، لاعب الإسكتلندي، بحسب تقارير إعلامية، إلى مغادرة ملعب "إيستر رود" في إدنبرة بمرافقة الشرطة، بعدما واجهته مجموعة من المشجّعين الغاضبين من تراجع مستواه، رغم فوز فريقه على هيبرنيان (2-1) في الدوري الإسكتلندي.وأظهر مقطع فيديو سيارة ترافقها الشرطة أثناء مغادرتها محيط الملعب، فيما أفاد ناشر المقطع بأنّ هوغ كان بداخلها بعدما فاته موعد مغادرة حافلة الفريق، مشيرًا إلى أنّ اللاعب أرجع ذلك إلى تغيير التوقيت الشتوي في .وبحسب الرواية المتداولة، تجمّع عدد من مشجعي سلتيك، بعضهم ملثمون، لمواجهة المهاجم الدنماركي والاحتجاج على أدائه، ما استدعى تدخل الشرطة لمرافقته بعيدًا عن المكان.ويواجه هوغ، الذي انضمّ إلى سلتيك مقابل نحو 11 مليون جنيه إسترليني، انتقادات متزايدة بسبب تراجع فاعليته الهجومية، بعدما سجّل ثلاثية أمام كيلمارنوك في الماضي، قبل أن يدخل في فترة طويلة من الغياب عن التسجيل.وكان اللاعب قد شارك أساسيًّا أمام هيبرنيان، لكنّه أهدر فرصًا للتسجيل وغادر الملعب في الدقيقة 64، رغم فوز فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.وأكّد مدرّب سلتيك، مارتن أونيل، دعمه للمهاجم الدنماركي، معتبرًا أن افتقاده الأهداف أثّر على ثقته بقدراته، معربًا عن ثقته بعودته إلى التسجيل خلال المرحلة المقبلة.