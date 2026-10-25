فيديو - انقلاب سيّارة بطل ناسكار وسط 15 مركبة

A look at the incident involving multiple cars on Lap 183. All drivers involved have exited their vehicles. https://t.co/hsTbAKhfeS — (@NASCAR) October 25, 2026

انقلبت سيّارة السائق الأميركي جوي لوغانو، بطل سلسلة "ناسكار" ثلاث مرات، على سقفها خلال سباق "ييلوود 500" على حلبة تالاديغا في الأميركية، الأحد، في حادث جماعي طال 15 سيارة وأدّى إلى توقّف المنافسات مؤقتًا.ووقع الحادث في اللفة 183، قبل خمس لفّات من النهاية، عندما تلقّت سيارة لوغانو، التي تحمل الرقم 22، دفعة من الخلف من سيّارة هوسيفار، ففقد السيطرة عليها واصطدم بالحاجز الخارجي، قبل أن تنقلب وتنزلق على سقفها وسط مسار السباق.واصطدمت سيّارات أخرى ببعضها خلال محاولة السائقين تفادي الحادث، فيما تعرّض رايلي هيربست لضربتين قويّتين بعدما ارتطمت سيّارته بالحاجزين الخارجي والداخلي.وتدخّلت فرق السلامة لرفع سيّارة لوغانو وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، قبل أن يتمكّن السائق من الخروج منها بنفسه. واستغرق رفع آثار الحادث نحو 13 دقيقة، قبل استئناف السباق.وخضع لوغانو والسائقون المتضرّرون للفحص الطبّي، وسُمح لهم بمغادرة المركز الطبّي التابع للحلبة، دون تسجيل إصابات تستدعي إبقاءهم تحت الرعاية.ويُعدّ لوغانو من أبرز سائقي البطولة، وقد سبق له التعرّض لحوادث انقلاب على الحلبة نفسها، المعروفة بتسابق السيّارات بسرعات مرتفعة وتقاربها الشديد.وتسبّب الحادث في رفع الراية الحمراء لإزالة الحطام وتأمين المسار قبل استكمال اللفات.