أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - انقلاب سيّارة بطل ناسكار وسط 15 مركبة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - انقلاب سيّارة بطل ناسكار وسط 15 مركبة
A-
A+

رياضة

2026-10-25 | 19:29
فيديو - انقلاب سيّارة بطل ناسكار وسط 15 مركبة

انقلبت سيّارة السائق الأميركي جوي لوغانو، بطل سلسلة "ناسكار" ثلاث مرات، على سقفها

انقلبت سيّارة السائق الأميركي جوي لوغانو، بطل سلسلة "ناسكار" ثلاث مرات، على سقفها خلال سباق "ييلوود 500" على حلبة تالاديغا في ولاية ألاباما الأميركية، الأحد، في حادث جماعي طال 15 سيارة وأدّى إلى توقّف المنافسات مؤقتًا.
ووقع الحادث في اللفة 183، قبل خمس لفّات من النهاية، عندما تلقّت سيارة لوغانو، التي تحمل الرقم 22، دفعة من الخلف من سيّارة كارسون هوسيفار، ففقد السيطرة عليها واصطدم بالحاجز الخارجي، قبل أن تنقلب وتنزلق على سقفها وسط مسار السباق.
واصطدمت سيّارات أخرى ببعضها خلال محاولة السائقين تفادي الحادث، فيما تعرّض رايلي هيربست لضربتين قويّتين بعدما ارتطمت سيّارته بالحاجزين الخارجي والداخلي.
وتدخّلت فرق السلامة لرفع سيّارة لوغانو وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، قبل أن يتمكّن السائق من الخروج منها بنفسه. واستغرق رفع آثار الحادث نحو 13 دقيقة، قبل استئناف السباق.
وخضع لوغانو والسائقون المتضرّرون للفحص الطبّي، وسُمح لهم بمغادرة المركز الطبّي التابع للحلبة، دون تسجيل إصابات تستدعي إبقاءهم تحت الرعاية. 
ويُعدّ لوغانو من أبرز سائقي البطولة، وقد سبق له التعرّض لحوادث انقلاب على الحلبة نفسها، المعروفة بتسابق السيّارات بسرعات مرتفعة وتقاربها الشديد.
وتسبّب الحادث في رفع الراية الحمراء لإزالة الحطام وتأمين المسار قبل استكمال اللفات.

مقالات ذات صلة

نجت بأعجوبة.. لحظة انقلاب شاحنة على سيارة ( فيديو)
2026-09-24
Play

نجت بأعجوبة.. لحظة انقلاب شاحنة على سيارة ( فيديو)

رصاص وسط الحشود.. حفل موسيقي ينقلب إلى مأساة
2026-08-30

رصاص وسط الحشود.. حفل موسيقي ينقلب إلى مأساة

حادث سير مروّع يتعرّض له شريف الدسوقي في مصر.. وأول تعليق له بعد انقلاب سيارته
2026-10-25

حادث سير مروّع يتعرّض له شريف الدسوقي في مصر.. وأول تعليق له بعد انقلاب سيارته

فيديو - انقلاب سيّارة بطل ناسكار وسط 15 مركبة

رياضة

رياضات ميكانيكية

جوي لوغانو

كارسون هوسيفار

ناسكار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الشرطة ترافق مهاجم سلتيك هربًا من غضب الجماهير
ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو: أخطأت

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - مادّة غامضة تُشعل اشتباكات بين الإفريقي ومازيمبي
11:05

فيديو - مادّة غامضة تُشعل اشتباكات بين الإفريقي ومازيمبي

أظهرت تسجيلات مصوّرة شخصًا من بعثة مازيمبي يتّجه نحو المرمى وفي يده شيء لم تتضح طبيعته

11:05

فيديو - مادّة غامضة تُشعل اشتباكات بين الإفريقي ومازيمبي

أظهرت تسجيلات مصوّرة شخصًا من بعثة مازيمبي يتّجه نحو المرمى وفي يده شيء لم تتضح طبيعته

فيديو - الشرطة تتدخّل بسبب "لاعب" عمره 3 سنوات
09:43

فيديو - الشرطة تتدخّل بسبب "لاعب" عمره 3 سنوات

اعترض بعض الأهالي، وفق رواية عائلته، على احتفاظه بالكرة وصعوبة انتزاعها منه

09:43

فيديو - الشرطة تتدخّل بسبب "لاعب" عمره 3 سنوات

اعترض بعض الأهالي، وفق رواية عائلته، على احتفاظه بالكرة وصعوبة انتزاعها منه

فيديو - عائلة لاعب أتلتيك بلباو تفاجئه باحتفال مؤثّر
08:13

فيديو - عائلة لاعب أتلتيك بلباو تفاجئه باحتفال مؤثّر

انتظر المقرّبون من فيزكاي خروجه من الملعب للاحتفال بتحقيق حلمه، قبل أن يستقبلوه بالتصفيق والهتافات والأحضان

08:13

فيديو - عائلة لاعب أتلتيك بلباو تفاجئه باحتفال مؤثّر

انتظر المقرّبون من فيزكاي خروجه من الملعب للاحتفال بتحقيق حلمه، قبل أن يستقبلوه بالتصفيق والهتافات والأحضان

اخترنا لكم
فيديو - مادّة غامضة تُشعل اشتباكات بين الإفريقي ومازيمبي
11:05
فيديو - الشرطة تتدخّل بسبب "لاعب" عمره 3 سنوات
09:43
فيديو - عائلة لاعب أتلتيك بلباو تفاجئه باحتفال مؤثّر
08:13
فيديو - ماتيو ميسي بطلًا بهدف في النهائي
19:37

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026