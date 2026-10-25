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مشجّع إيطالي يصارع الموت بعد تعرّضه لاعتداء

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مشجّع إيطالي يصارع الموت بعد تعرّضه لاعتداء
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رياضة

2026-10-25 | 19:33
مشجّع إيطالي يصارع الموت بعد تعرّضه لاعتداء

يرقد مشجّع إيطالي يبلغ 34 عامًا في حالة حرجة، بعدما تعرّض لاعتداء عنيف على رأسه

يرقد مشجّع إيطالي يبلغ 34 عامًا في حالة حرجة، بعدما تعرّض لاعتداء عنيف على رأسه إثر مواجهات بين أنصار ناديَي بوتيولانا وبورتيتشي، عقب مباراتهما في دوري "إتشيلينزا" المحلّي بمنطقة كامبانيا، الأحد.
ووقعت الحادثة في محيط ملعب "دومينيكو كونتي" في مدينة بوتسوولي قرب نابولي، بعدما غادر مشجّعو بورتيتشي المكان. وواجهت مجموعة من مشجّعي الفريق المضيف السيارات التي أقلّت أنصار الفريق الضيف، في شارع مونتينووفو ليكولا باتريا.
وأفادت تقارير صحفيّة بأنّ المشجّع المصاب تلقّى ضربة قويّة على رأسه، يُشتبه في أنها وُجّهت بقضيب حديدي، قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث خضع لجراحة عاجلة بسبب نزيف دماغي، فيما بقيت حالته بالغة الخطورة.
وتولّت الشرطة وقوّات الدرك التحقيق في الواقعة، مع مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المعتدين وكشف ملابسات الاشتباكات.
وأدان محافظ نابولي ميكيلي دي باري أعمال العنف، معربًا عن تضامنه مع المصاب وعائلته، ومؤكّدًا ضرورة صون أمن الجماهير خلال المنافسات الرياضية. 
ولم تُكشف بعد تفاصيل كاملة عن هويّة المعتدين أو طبيعة الأداة المستخدمة في الاعتداء، بينما تواصل السلطات جمع الإفادات ومراجعة الأدلة المتاحة بالتعاون مع الجهات الأمنية المحلية المختصة.

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