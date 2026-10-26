فيديو - عائلة لاعب أتلتيك بلباو تفاجئه باحتفال مؤثّر

🥹🫂 This is INCREDIBLE. Txus Vizcay (21) made his debut for Athletic Club. After the match, his loved ones waited for him outside the stadium and celebrated with him. Beautiful moment. ❤️🤍 https://t.co/nHTMNym1jH — EuroFoot (@eurofootcom) October 25, 2026

حظي اللاعب الإسباني الشاب تشوس فيزكاي، البالغ 21 عامًا، باستقبال مميّز من عائلته وأصدقائه خارج ملعب "سان ماميس»، عقب خوض مباراته الأولى مع الفريق الأول لنادي ، الأحد، أمام خيتافي في .وانتظر المقرّبون من فيزكاي خروجه من الملعب للاحتفال بتحقيق حلمه، قبل أن يستقبلوه بالتصفيق والهتافات والأحضان، وسط أجواء من الفرح، في لحظة وثّقها مقطع فيديو.وكان المهاجم الشاب قد دخل أرض الملعب في الدقيقة 84، بديلًا من إينياكي ، مرتديًا القميص رقم 34، ليحصل على دقائقه الأولى مع الفريق الأول أمام جماهير فريقه، خلال المباراة التي انتهت بفوز بأربعة أهداف دون رد.وينحدر فيزكاي من بلدة هوارتي في منطقة نافارا ، وتدرّج في الفئات العمرية لأتلتيك بلباو، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع نادي أريناس، ثم يعود إلى الفريق الرديف.وسجّل اللاعب أربعة أهداف خلال ثماني مباريات مع الفريق الرديف هذا الموسم، ما ساعده على نيل فرصته الأولى مع الكبار، بعدما استدعاه المدرب إدين تيرزيتش لتعويض غياب المهاجم غوركا غوروزيتا المصاب.وشارك في المباراة أيضًا المهاجم الشاب كريستيان إمغا، الذي سجّل ظهوره الأوّل مع الفريق الأوّل، ليكون اللقاء مناسبة خاصة للاعبين الصاعدين من النادي الباسكي.