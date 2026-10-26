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فيديو - عائلة لاعب أتلتيك بلباو تفاجئه باحتفال مؤثّر

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فيديو - عائلة لاعب أتلتيك بلباو تفاجئه باحتفال مؤثّر
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رياضة

2026-10-26 | 08:13
فيديو - عائلة لاعب أتلتيك بلباو تفاجئه باحتفال مؤثّر

انتظر المقرّبون من فيزكاي خروجه من الملعب للاحتفال بتحقيق حلمه، قبل أن يستقبلوه بالتصفيق والهتافات والأحضان

حظي اللاعب الإسباني الشاب تشوس فيزكاي، البالغ 21 عامًا، باستقبال مميّز من عائلته وأصدقائه خارج ملعب "سان ماميس»، عقب خوض مباراته الأولى مع الفريق الأول لنادي أتلتيك بلباو، الأحد، أمام خيتافي في الدوري الإسباني.
وانتظر المقرّبون من فيزكاي خروجه من الملعب للاحتفال بتحقيق حلمه، قبل أن يستقبلوه بالتصفيق والهتافات والأحضان، وسط أجواء من الفرح، في لحظة وثّقها مقطع فيديو.
وكان المهاجم الشاب قد دخل أرض الملعب في الدقيقة 84، بديلًا من إينياكي ويليامز، مرتديًا القميص رقم 34، ليحصل على دقائقه الأولى مع الفريق الأول أمام جماهير فريقه، خلال المباراة التي انتهت بفوز أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد.
وينحدر فيزكاي من بلدة هوارتي في منطقة نافارا الإسبانية، وتدرّج في الفئات العمرية لأتلتيك بلباو، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع نادي أريناس، ثم يعود إلى الفريق الرديف.
وسجّل اللاعب أربعة أهداف خلال ثماني مباريات مع الفريق الرديف هذا الموسم، ما ساعده على نيل فرصته الأولى مع الكبار، بعدما استدعاه المدرب إدين تيرزيتش لتعويض غياب المهاجم غوركا غوروزيتا المصاب.
وشارك في المباراة أيضًا المهاجم الشاب كريستيان إمغا، الذي سجّل ظهوره الأوّل مع الفريق الأوّل، ليكون اللقاء مناسبة خاصة للاعبين الصاعدين من أكاديمية النادي الباسكي.
 
 

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