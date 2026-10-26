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فيديو - الشرطة تتدخّل بسبب "لاعب" عمره 3 سنوات

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فيديو - الشرطة تتدخّل بسبب &quot;لاعب&quot; عمره 3 سنوات
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رياضة

2026-10-26 | 09:43
فيديو - الشرطة تتدخّل بسبب "لاعب" عمره 3 سنوات

اعترض بعض الأهالي، وفق رواية عائلته، على احتفاظه بالكرة وصعوبة انتزاعها منه

قالت عائلة طفل يُدعى نيفادا، يبلغ من العمر 3 سنوات، إنّ الشرطة رافقتها خارج ملعب لكرة القدم في مدينة وينتر بارك بولاية فلوريدا الأميركية، بعد خلاف مع أهالي لاعبين منافسين بشأن تفوّق ابنها عليهم.
وكان نيفادا يشارك في مباريات دوري الناشئين التابع لمؤسّسة "آي 9 سبورتس"، إلى جانب أطفال يبلغون نحو 5 سنوات، عندما اعترض بعض الأهالي، وفق رواية عائلته، على احتفاظه بالكرة وصعوبة انتزاعها منه.
ونشرت الأسرة مقاطع تُظهر الطفل وهو يراوغ منافسيه ويسجّل الأهداف، قبل ظهور عناصر من الشرطة وهم يتحدّثون مع والديه قرب الملعب. وقال والده إنّ الشرطة استُدعيت لأن ابنه احتفظ بالكرة لفترة طويلة، فيما أكّدت والدته أنه كان يمارس اللعبة فحسب.
وأضافت العائلة أنّ منظّمي الدوري منعوها من العودة إلى الملعب، وأعادوا رسوم تسجيل الطفل لموسم خريف 2026، بعد شكاوى متكرّرة بشأن مستواه.
لكنّ السبب الفعلي لاستدعاء الشرطة لم يتأكّد بصورة مستقلة، ولم يصدر عن الشرطة أو الجهة المنظمة توضيح رسمي يثبت أنّ مهارة نيفادا وحدها كانت وراء التدخل.
وتُنظّم المؤسّسة مسابقات رياضية ترفيهية للأطفال، تضع ضمن أهدافها تعلّم المهارات والعمل الجماعي، ما يجعل التحقق من أسباب استبعاد الطفل مهمًا قبل الجزم بطبيعة الخلاف.
 

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