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فيديو - ماتيو ميسي بطلًا بهدف في النهائي

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فيديو - ماتيو ميسي بطلًا بهدف في النهائي
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رياضة

2026-10-25 | 19:37
فيديو - ماتيو ميسي بطلًا بهدف في النهائي

تُوّج ماتيو ميسي، النجل الثاني للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بلقب كأس "ليجندز" لعام 2026 مع فريق إنتر ميامي

تُوّج ماتيو ميسي، النجل الثاني للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بلقب كأس "ليجندز" لعام 2026 مع فريق إنتر ميامي لفئة تحت 12 عامًا، بعدما سجّل هدفًا في المباراة النهائية أمام أتلتيكو فورتاليزا، التي انتهت بفوز فريقه (4-0).
وسجّل ماتيو الهدف الرابع في اللقاء الذي أُقيم في جنوب ولاية فلوريدا الأميركية، بعدما تلقّى تمريرة أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، وقابل الكرة بلمسة مباشرة بقدمه اليمنى، واضعًا إياها في الشباك.
وانطلق اللاعب الصغير عقب تسجيل الهدف للاحتفال مع زملائه، قبل أن يرفع الفريق كأس البطولة، في مشاهد نشرها الحساب الرسمي لأكاديمية إنتر ميامي.
وحضر ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو المباراة لمساندة ابنهما، بعد عودة قائد المنتخب الأرجنتيني إلى الولايات المتحدة من إسبانيا، حيث تسلّم جائزة أميرة أستورياس للرياضة، ثم مشاركته مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي.
وينتمي ماتيو إلى أكاديمية النادي منذ عام 2023، بالتزامن مع انتقال والده إلى الفريق الأميركي، وسبق أن تُوّج بألقاب أخرى في الفئات العمرية. وجاء هدفه بعدما كان فريقه قد حسم تفوقه بثلاثة أهداف سابقة.
وتُعدّ هذه البطولة محطّة جديدة في مسيرته الكرويّة الناشئة، بعدما أسهم بهدف في النهائي واحتفل بالكأس إلى جانب زملائه ومدرّبيه.
 

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