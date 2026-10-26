كين يعيد الكرة الذهبية إلى بايرن بعد 45 عامًا

أعاد المهاجم الإنجليزي هاري كين جائزة الذهبية إلى بايرن ميونخ بعد غياب دام 45 عامًا، بعدما تُوّج بجائزة أفضل لاعب في لعام 2026، خلال الحفل الذي أُقيم في ، أمس الاثنين.وبات كين أوّل لاعب من النادي البافاري يحرز الجائزة منذ الألماني كارل هاينز رومينيغه، الذي تُوّج بها مرّتين متتاليتين عامَي 1980 و1981، لينهي انتظارًا استمرّ أكثر من أربعة عقود.وتفوّق قائد منتخب ، البالغ 33 عامًا، على أبرز منافسيه، بينهم لامين يامال لاعب وكيليان مبابي نجم ، ليحصد الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.وجاء التتويج بعد موسم استثنائي قدّم فيه كين أرقامًا تهديفية بارزة، إذ أحرز 61 هدفًا خلال 51 مباراة بقميص بايرن ميونخ في موسم 2025-2026، وأسهم في فوز الفريق بثنائية الدوري والكأس المحليتين.وأصبح كين أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين عام 2001، كما أنهى غياب لاعبي الدوري الألماني عن قائمة الفائزين منذ تتويج ماتياس زامر مع بوروسيا دورتموند عام 1996.وانضم كين إلى قائمة نجوم بايرن ميونخ المتوّجين بالجائزة، التي تضمّ غيرد مولر وفرانتس بيكنباور ورومينيغه، ليضيف اسمه إلى تاريخ النادي في واحدة من أبرز الجوائز الفردية العالمية.