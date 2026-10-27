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فيديو - عراك عنيف بين لاعبي غلطة سراي وفنربخشة

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فيديو - عراك عنيف بين لاعبي غلطة سراي وفنربخشة
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رياضة

2026-10-26 | 20:02
فيديو - عراك عنيف بين لاعبي غلطة سراي وفنربخشة

اندلعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي غلطة سراي وفنربخشة عقب انتهاء مباراة الفريقين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي غلطة سراي وفنربخشة عقب انتهاء مباراة الفريقين في الدوري التركي لكرة القدم، أمس الاثنين، ما استدعى تدخّل الشرطة للفصل بين اللاعبين، وسط حالة من الفوضى داخل أرض الملعب.
وبدأت المواجهات فور إطلاق الحكم أتيلا كاراوغلان صافرة النهاية، بعدما دخل لاعب فنربخشة كريم أكتوركوغلو في مشادّة مع المجري رولاند شالاي، لاعب غلطة سراي، قبل أن يتدخل عدد من زملائهما وتتحوّل المشادة إلى اشتباك جماعي.
وامتدّت المواجهات إلى لاعبين آخرين، أبرزهم مدافع غلطة سراي عبد الكريم بردكجي ولاعب فنربخشة آرتشي براون، اللذان سقطا أرضًا خلال التدافع، فيما حاول بعض اللاعبين وأفراد الجهازين الفنيين إبعاد المتشاجرين.
واضطرّت قوّات الشرطة إلى دخول أرض الملعب لإنهاء الاشتباكات، التي استمرت نحو 4 دقائق، قبل مرافقة لاعبي فنربخشة إلى غرف الملابس وسط انتشار أمني مكثف.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بردكجي وبراون عقب انتهاء المباراة، على خلفية مشاركتهما في العراك، ما يعرّضهما لعقوبات إضافية محتملة من الاتحاد التركي لكرة القدم.
وجاءت الأحداث عقب فوز غلطة سراي على غريمه (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "رامس بارك" بإسطنبول، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي، بعد مواجهة اتّسمت بالتوتّر بين لاعبي الفريقين.
 
 

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