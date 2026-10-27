فيديو - عراك عنيف بين لاعبي غلطة سراي وفنربخشة

🚨| CRAZY SCENES in Turkish football! Brutal fights break out after the Galatasaray vs Fenerbahçe game. 😳🥊 https://t.co/C4XwTMMKDb — Winna F.C. (@WinnaFC) October 26, 2026

اندلعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي غلطة سراي وفنربخشة عقب انتهاء مباراة الفريقين في الدوري ، أمس الاثنين، ما استدعى تدخّل الشرطة للفصل بين اللاعبين، وسط من الفوضى داخل أرض الملعب.وبدأت المواجهات فور إطلاق الحكم أتيلا كاراوغلان صافرة النهاية، بعدما دخل لاعب فنربخشة أكتوركوغلو في مشادّة مع المجري رولاند شالاي، لاعب غلطة سراي، قبل أن يتدخل عدد من زملائهما وتتحوّل المشادة إلى اشتباك جماعي.وامتدّت المواجهات إلى لاعبين آخرين، أبرزهم مدافع غلطة سراي بردكجي ولاعب فنربخشة آرتشي براون، اللذان سقطا أرضًا خلال التدافع، فيما حاول بعض اللاعبين وأفراد الجهازين الفنيين إبعاد المتشاجرين.واضطرّت قوّات الشرطة إلى دخول أرض الملعب لإنهاء الاشتباكات، التي استمرت نحو 4 دقائق، قبل مرافقة لاعبي فنربخشة إلى غرف الملابس وسط انتشار أمني مكثف.وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بردكجي وبراون عقب انتهاء المباراة، على خلفية مشاركتهما في العراك، ما يعرّضهما لعقوبات إضافية محتملة من التركي لكرة القدم.وجاءت الأحداث عقب فوز غلطة سراي على غريمه (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "رامس بارك" بإسطنبول، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي، بعد مواجهة اتّسمت بالتوتّر بين لاعبي الفريقين.