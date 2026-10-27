50 غرزة في ساق بينانت.. وكلبه ينقذه من هجوم شرس

تعرّض لاعب وأرسنال السابق، جيرمين بينانت، لهجوم عنيف من كلب من فصيلة الألماني، أثناء تنزّهه برفقة كلبيه في شمال ، ما تسبّب بإصابته بجروح استدعت أكثر من 50 غرزة طبية في ساقه اليمنى.وكشف بينانت، البالغ 43 عامًا، أنّ الحادثة وقعت الأسبوع الماضي، عندما حاول حماية كلبه "كينغ" من هجوم الكلب الآخر، قبل أن يتحوّل الهجوم نحوه، ويسقط أرضًا بعدما غرس الحيوان أنيابه في ساقه ورفض إفلاتها.وبينما كان اللاعب السابق عاجزًا عن النهوض، تدخّل كلبه "كينغ"، من فصيلة أكيتا الأميركية، واشتبك مع الكلب المهاجم حتّى تمكّن من إبعاده، ثم بقي إلى جانب صاحبه حتّى وصول المساعدة.وأصيب بينانت بأربع عضّات في ساقه اليمنى، ونُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، فيما نجا كلبه بإصابة طفيفة.ونشر اللاعب السابق صورة تُظهر ساقه ملفوفة بالضمادات، بينما يجلس "كينغ" بجانبه، موجّهًا إليه رسالة مؤثّرة وصفه فيها ببطله الشخصي، قائلًا "أنت أسطورة يا كينغ، أحبك، فأنت أفضل صديق للإنسان".وأكّد بينانت أن تدخّل كلبه أنقذه من إصابات ربما كانت أشدّ خطورة، مشيرًا إلى أنه قرّر عدم إبلاغ الشرطة بالحادثة، رغم الإصابات التي تعرّض لها خلال الهجوم.