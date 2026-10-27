مبابي يعتذر للصين بعد خسارة رعاته

اعتذر الفرنسي ، نجم ، إلى الشعب الصيني بعدما تسبّب مقطع فيديو منسوب إليه بخسارته عقودًا إعلانية مع ثلاث شركات صينية، وامتدت تداعياته إلى بث مباريات في .وبدأت الأزمة عقب انتشار فيديو يظهر فيه مبابي وهو يتحدّث عن صورة ساخرة رُكّب فيها وجهه على صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، ويصف صاحب الصورة بأنّه "ديكتاتور صيني".وأعلنت شركات "دونغبنغ" للمشروبات و"منغنيو" و"ميلك غراوند" لمنتجات الألبان إنهاء تعاونها مع المهاجم الفرنسي، معتبرة أنّ تصريحات من هذا النوع تمسّ المشاعر الوطنيّة الصينيّة.ونقلت وسائل إعلام صينيّة أنّ التلفزيون الرسمي أوقف بثّ مباريات الدوري الإسباني والمحتوى المرتبط بمبابي، فيما قدّمت رابطة "الليغا" اعتذارًا إلى الجمهور الصيني، مؤكّدة أنّ تعليقات اللاعب لا تعبّر عن موقفها.وقال مبابي في بيان اعتذاره إنّ كلامه كان غير موفّق، وإنّه لم يقصد الإساءة إلى الصينيين، مشدّدًا على احترامه للشعب الصيني وتاريخه.وتتزامن هذه التطورات مع اتّساع حضور مبابي الإعلاني في السوق الصينيّة، حيث ظهرت صورته خلال الأشهر الماضية على منتجات وحملات ترويجيّة عديدة في الحافلات والمصاعد ومحطّات المترو.