فيديو - انقلبت سيارته ونجا بأعجوبة ثمّ ذهب إلى التدريب

DURÍSIMO ACCIDENTE DE ROBERT RENAN... ¡QUE FUE ENTRENAR IGUAL! 😨💥 ➡️ El jugador del Vasco Da Gama, que jugó en la serie ante Boca, sufrió un tremendo choque en Barra da Tijuca ⚽️🤯 Más allá de las impactantes imágenes, el futbolista fue a entrenar con normalidad 💬 "Gracias, Dios mío, por la liberación. Agradezco sinceramente a todos los que me envían mensajes y se preocupan por mí. Gracias a Dios, todo está bien", escribió en sus redes — Diario Olé (@DiarioOle) October 26, 2026

تعرّض المدافع البرازيلي رينان، لاعب فاسكو دا غاما، لحادث سير خطير أمس في منطقة بارا دا تيجوكا بمدينة ريو دي جانيرو، بعدما انقلبت سيارته واصطدمت بشجرة، لكنّه خرج منها دون إصابات، قبل أن يشارك في تدريبات فريقه في .ووقع الحادث قرابة الساعة التاسعة صباحًا، بالقرب من المجمّع السكني الذي يقيم فيه اللاعب، وسط أمطار بلّلت الطرق. وظهرت السيارة وقد لحقت بها أضرار جسيمة، خصوصًا في مقدّمتها، فيما وصلت فرق لمعاينة الحادث والاطمئنان على سلامته.ونقلت محطّة "إس بي تي" البرازيليّة عن والدة رينان أنّ إطارًا انفجر أثناء القيادة، ما أفقده السيطرة على المركبة، قبل انقلابها. ولم يُعلن تقرير رسمي نهائي يحدد سبب الحادث.وعقب نجاته، كتب رينان عبر حسابه على "شكرًا لله على النجاة، وأشكر من أرسل رسائل للاطمئنان عليّ. الحمد لله، كل شيء بخير".وأكد فاسكو دا غاما أنّ مدافعه البالغ 23 عامًا لم يصب بأذى، وأنّه حضر إلى مركز "مواسر باربوسا" وأكمل حصّته التدريبية بصورة طبيعية.وهذا ثاني حادث سير يتعرّض له لاعب من الفريق خلال تشرين الأوّل - أكتوبر، بعدما أصيب زميله كاوان باروس بجرح في قدمه في 11 من الشهر الجاري.