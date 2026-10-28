أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - والد يامال ينفعل وأرشافين يوبّخ المصوّر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - والد يامال ينفعل وأرشافين يوبّخ المصوّر
A-
A+

رياضة

2026-10-28 | 04:12
فيديو - والد يامال ينفعل وأرشافين يوبّخ المصوّر

دخل كريسيفا في نقاش مع أرشافين، لاعب أرسنال السابق، الذي انتقد طريقة اقترابه من والد اللاعب

كاد منير نصراوي، والد نجم برشلونة لامين يامال، أن يُسقط هاتف مدوّن رياضي روسي، بعدما اقترب منه لتصويره وتهنئته، خارج مسرح "لندن بالاديوم" عقب حفل الكرة الذهبية، الاثنين، في واقعة حضرها النجم الروسي السابق أندريه أرشافين.
وكان نصراوي يقف أمام المسرح ممسكًا بجائزة "كوبا" التي نالها نجله لأفضل لاعب شاب، عندما تقدّم المدوّن سيفا كريسيفا نحوه وهاتفه مرفوع لتوثيق اللحظة. وبحسب مقطع مصوّر، مدّ والد يامال يده باتجاه الهاتف بحركة حادّة كادت تُسقطه، ما دفع المدوّن إلى الابتعاد.
ولم ينتهِ الموقف عند هذه النقطة، إذ دخل كريسيفا في نقاش مع أرشافين، لاعب أرسنال السابق، الذي انتقد طريقة اقترابه من والد اللاعب، معتبرًا أنّ تصوير الأشخاص من مسافة قريبة دون موافقتهم تصرّف غير مناسب.
وأكّد المدوّن أنه لم يقصد استفزاز الرجل، وأن هدفه اقتصر على التهنئة، رغم اقترابه منه أثناء التصوير فقط.
وقال أرشافين للمدوّن ساخرًا إنّه كان يمكن أن يتعرّض للضرب، معترضًا أيضًا على طلبه التقاط صورة تجمعه بوالد يامال، الذي بدا منزعجًا من الموقف.
وجاءت الحادثة عقب حفل نال خلاله يامال جائزة أفضل لاعب شاب، بينما ذهبت الكرة الذهبية إلى الإنجليزي هاري كين، وحلّ نجم برشلونة ثالثًا في التصويت.
 
 

مقالات ذات صلة

مدرّب بوكا يُوبّخ لاعبه بسبب صورة
2026-10-21

مدرّب بوكا يُوبّخ لاعبه بسبب صورة

لحظة رعب على الهواء مباشرة.. سيارة تطيح بمراسلة ومصور (فيديو)
2026-10-03
Play

لحظة رعب على الهواء مباشرة.. سيارة تطيح بمراسلة ومصور (فيديو)

فيديو - شبيه لامين يامال يخدع المئات في لندن
2026-10-26

فيديو - شبيه لامين يامال يخدع المئات في لندن

فيديو - يامال يُفرح طفلًا بهدية غير متوقّعة!
2026-10-14

فيديو - يامال يُفرح طفلًا بهدية غير متوقّعة!

فيديو - والد يامال ينفعل وأرشافين يوبّخ المصوّر

رياضة

كرة القدم

منير نصراوي

لامين يامال

أرشافين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تجربة فينغر للتسلّل تصطدم بالرفض
فيديو - انقلبت سيارته ونجا بأعجوبة ثمّ ذهب إلى التدريب

اقرأ ايضا في رياضة

اتهام لاعب تشيلسي السابق باغتصاب طالبة
07:44

اتهام لاعب تشيلسي السابق باغتصاب طالبة

متّهم بدخول شقّة تقيم فيها طالبات جامعيّات بالقوّة قبل الاعتداء على طالبة

07:44

اتهام لاعب تشيلسي السابق باغتصاب طالبة

متّهم بدخول شقّة تقيم فيها طالبات جامعيّات بالقوّة قبل الاعتداء على طالبة

فيديو - نهائي كرة مبتوري الأطراف يتحوّل إلى معركة بالعكازات
07:05

فيديو - نهائي كرة مبتوري الأطراف يتحوّل إلى معركة بالعكازات

تبادل لاعبون من لوس تيروس الأرجنتيني ورامبلا جونيورز الأوروغوياني اللكمات والضرب بالعكازات عقب ركلات الترجيح

07:05

فيديو - نهائي كرة مبتوري الأطراف يتحوّل إلى معركة بالعكازات

تبادل لاعبون من لوس تيروس الأرجنتيني ورامبلا جونيورز الأوروغوياني اللكمات والضرب بالعكازات عقب ركلات الترجيح

رافينيا يثير الجدل بفيديو ينتقد معايير الكرة الذهبية
06:32

رافينيا يثير الجدل بفيديو ينتقد معايير الكرة الذهبية

وضع علامة إعجاب على مقطع مصوّر يقارن بين تتويج هاري كين بالجائزة وحلوله خامسًا في تصويت العام الماضي

06:32

رافينيا يثير الجدل بفيديو ينتقد معايير الكرة الذهبية

وضع علامة إعجاب على مقطع مصوّر يقارن بين تتويج هاري كين بالجائزة وحلوله خامسًا في تصويت العام الماضي

اخترنا لكم
اتهام لاعب تشيلسي السابق باغتصاب طالبة
07:44
فيديو - نهائي كرة مبتوري الأطراف يتحوّل إلى معركة بالعكازات
07:05
رافينيا يثير الجدل بفيديو ينتقد معايير الكرة الذهبية
06:32
فيديو - خنزير بري يقتحم ملعبًا ويسجّل هدفًا
04:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026