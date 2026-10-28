فيديو - والد يامال ينفعل وأرشافين يوبّخ المصوّر

كاد منير نصراوي، والد نجم برشلونة لامين يامال
، أن يُسقط هاتف مدوّن رياضي
روسي، بعدما اقترب منه لتصويره وتهنئته، خارج مسرح "لندن
بالاديوم" عقب حفل الكرة الذهبية
، الاثنين، في واقعة حضرها النجم الروسي السابق أندريه أرشافين.
وكان نصراوي يقف أمام المسرح ممسكًا بجائزة "كوبا
" التي نالها نجله لأفضل لاعب شاب، عندما تقدّم المدوّن سيفا كريسيفا نحوه وهاتفه مرفوع لتوثيق اللحظة. وبحسب مقطع مصوّر، مدّ والد يامال يده باتجاه الهاتف بحركة حادّة كادت تُسقطه، ما دفع المدوّن إلى الابتعاد.
ولم ينتهِ الموقف عند هذه النقطة، إذ دخل كريسيفا في نقاش مع أرشافين، لاعب أرسنال
السابق، الذي انتقد طريقة اقترابه من والد اللاعب، معتبرًا أنّ تصوير الأشخاص من مسافة قريبة دون موافقتهم تصرّف غير مناسب.
وأكّد المدوّن أنه لم يقصد استفزاز الرجل، وأن هدفه اقتصر على التهنئة، رغم اقترابه منه أثناء التصوير فقط.
وقال أرشافين للمدوّن ساخرًا إنّه كان يمكن أن يتعرّض للضرب، معترضًا أيضًا على طلبه التقاط صورة تجمعه بوالد يامال، الذي بدا منزعجًا من الموقف.
وجاءت الحادثة عقب حفل نال خلاله يامال جائزة أفضل
لاعب شاب، بينما ذهبت الكرة
الذهبية إلى الإنجليزي هاري
كين، وحلّ نجم برشلونة ثالثًا في التصويت.