فيديو - والد يامال ينفعل وأرشافين يوبّخ المصوّر

Former Arsenal star Andrey Arshavin argues with Russian football blogger Seva Kryseva after Lamine Yamal’s father nearly smashed the latter’s iPhone at the Ballon d’Or ceremony in London. Kryseva insists he was merely trying to congratulate Yamal’s father, while Arshavin berates him for approaching the man with his phone and jokes that he could have been beaten up. — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) October 27, 2026

كاد منير نصراوي، والد نجم ، أن يُسقط هاتف مدوّن روسي، بعدما اقترب منه لتصويره وتهنئته، خارج مسرح " بالاديوم" عقب حفل ، الاثنين، في واقعة حضرها النجم الروسي السابق أندريه أرشافين.وكان نصراوي يقف أمام المسرح ممسكًا بجائزة " " التي نالها نجله لأفضل لاعب شاب، عندما تقدّم المدوّن سيفا كريسيفا نحوه وهاتفه مرفوع لتوثيق اللحظة. وبحسب مقطع مصوّر، مدّ والد يامال يده باتجاه الهاتف بحركة حادّة كادت تُسقطه، ما دفع المدوّن إلى الابتعاد.ولم ينتهِ الموقف عند هذه النقطة، إذ دخل كريسيفا في نقاش مع أرشافين، لاعب السابق، الذي انتقد طريقة اقترابه من والد اللاعب، معتبرًا أنّ تصوير الأشخاص من مسافة قريبة دون موافقتهم تصرّف غير مناسب.وأكّد المدوّن أنه لم يقصد استفزاز الرجل، وأن هدفه اقتصر على التهنئة، رغم اقترابه منه أثناء التصوير فقط.وقال أرشافين للمدوّن ساخرًا إنّه كان يمكن أن يتعرّض للضرب، معترضًا أيضًا على طلبه التقاط صورة تجمعه بوالد يامال، الذي بدا منزعجًا من الموقف.وجاءت الحادثة عقب حفل نال خلاله يامال لاعب شاب، بينما ذهبت الذهبية إلى الإنجليزي كين، وحلّ نجم برشلونة ثالثًا في التصويت.