تجربة فينغر للتسلّل تصطدم بالرفض

بات مقترح الفرنسي أرسين فينغر لتعديل قانون التسلّل مهدّدًا بعدم الاستمرار، بعدما لم يحظَ بالدعم الكافي خلال اجتماعات اللجان الاستشارية التابعة لمجلس "إيفاب"، أمس الثلاثاء، رغم النتائج الهجومية التي حقّقها خلال تجربته في الدوري الكندي.ويقضي المقترح، المعروف بقاعدة "ضوء النهار"، بعدم احتساب التسلّل إذا بقي أي جزء من جسم المهاجم المسموح له بالتسجيل على مستوى ثاني آخر مدافع أو خلفه، على أن يُعاقب اللاعب فقط عندما يتجاوز المدافع بالكامل.وكشفت البيانات المقدّمة إلى اللجان انخفاض قرارات التسلّل بنسبة 54%، وتسجيل 13 هدفًا إضافيًا خلال 112 مباراة خضعت للتجربة هذا الموسم.لكنّ النتائج أظهرت أيضًا تراجع الخطوط الدفاعيّة بمعدّل ثلاثة أمتار، في محاولة للحدّ من المساحات المتاحة للمهاجمين، خصوصًا خلال الكرات الثابتة.واستخدم الدوري الكندي بالتزامن مع التجربة نظام دعم الفيديو، الذي يسمح للمدربين بطلب مراجعة القرارات التحكيميّة مرّتين في المباراة، ما ساعد على الحدّ من تأثير التعديل.وبحسب شبكة " "، فإن ضعف التأييد داخل اللجان يجعل تمديد التجربة مستبعدًا، من دون صدور قرار نهائي بإلغائها.وتأتي المناقشات ضمن التحضيرات لدراسة تعديلات محتملة على قوانين اللعبة لموسم 2027-2028، وسط توجّه لتجنّب إدخال تغييرات دفعة واحدة.