فيديو - لاعب إسباني يطلب الزواج من حبيبته وسط المباراة

💍 Borja Gómez, jugador del Pinatar, le ha pedido matrimonio a su novia en el descanso del partido ante casi 3.000 espectadores. @AS_DavidEsteve https://t.co/1YtjE59GBY — Diario AS (@diarioas) October 27, 2026

حوّل لاعب بيناتار الإسباني بورخا غوميز استراحة مباراة فريقه أمام إلتشي، في الدور الأوّل من ، إلى مناسبة خاصّة، بعدما تقدّم لطلب الزواج من حبيبته أمام قرابة ثلاثة آلاف متفرج.وفاجأ لاعب الوسط شريكته بطلب الزواج بين شوطَي المباراة، على أرض ملعب " أنطونيو بيريز" في منطقة لو باغان التابعة لمدينة سان بيدرو ديل بيناتار، حيث وافقت على طلبه وسط تصفيق الجماهير الحاضرة.وجاءت الخطوة في وقت كانت فيه المباراة متعادلة بهدف لمثله، قبل أن يعود الفريقان لاستكمال المواجهة، التي انتهت بفوز إلتشي، المنافس في ، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.ولم يكتفِ غوميز بالاحتفال بموافقة حبيبته، بل شارك أيضًا في المباراة، بعدما دفع به بيناتار بديلًا من زميله إيفان خيمينيز في الدقيقة الحادية والسبعين.ويلعب بيناتار في الدرجة السادسة ضمن هرم ، ولذلك اكتسبت مواجهة إلتشي أهمّيّة خاصّة للنادي وجماهيره، خصوصًا أنها أُقيمت على أرضه ضمن مسابقة .وبينما لم يتمكّن الفريق من مواصلة مشواره في البطولة، خرج غوميز من الأمسية بذكرى شخصية استثنائية، بعدما تلقّى الموافقة على طلب زواجه أمام جمهور امتلأت به مدرجات الملعب في ليلة كروية استثنائية.