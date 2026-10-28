فيديو - لاعب إسباني يطلب الزواج من حبيبته وسط المباراة

حوّل لاعب بيناتار الإسباني بورخا غوميز استراحة مباراة فريقه أمام إلتشي، في الدور الأوّل من كأس ملك إسبانيا
، إلى مناسبة خاصّة، بعدما تقدّم لطلب الزواج من حبيبته أمام قرابة ثلاثة آلاف متفرج.
وفاجأ لاعب الوسط شريكته بطلب الزواج بين شوطَي المباراة، على أرض ملعب "خوسيه
أنطونيو بيريز" في منطقة لو باغان التابعة لمدينة سان بيدرو ديل بيناتار، حيث وافقت على طلبه وسط تصفيق الجماهير الحاضرة.
وجاءت الخطوة في وقت كانت فيه المباراة متعادلة بهدف لمثله، قبل أن يعود الفريقان لاستكمال المواجهة، التي انتهت بفوز إلتشي، المنافس في دوري الدرجة الأولى
، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
ولم يكتفِ غوميز بالاحتفال بموافقة حبيبته، بل شارك أيضًا في المباراة، بعدما دفع به مدرب
بيناتار بديلًا من زميله إيفان خيمينيز في الدقيقة الحادية والسبعين.
ويلعب بيناتار في الدرجة السادسة ضمن هرم كرة القدم الإسبانية
، ولذلك اكتسبت مواجهة إلتشي أهمّيّة خاصّة للنادي وجماهيره، خصوصًا أنها أُقيمت على أرضه ضمن مسابقة كأس الملك
.
وبينما لم يتمكّن الفريق من مواصلة مشواره في البطولة، خرج غوميز من الأمسية بذكرى شخصية استثنائية، بعدما تلقّى الموافقة على طلب زواجه أمام جمهور امتلأت به مدرجات الملعب في ليلة كروية استثنائية.