فيديو - خنزير بري يقتحم ملعبًا ويسجّل هدفًا

🎥 Insolite à Marseille ! Un sanglier s'est invité sur le terrain d'un city stade du 10e arrondissement et s'est offert une drôle d'action. Après avoir poussé le ballon avec son groin, l'animal a poursuivi sa course jusqu'à envoyer le ballon au fond des filets. Une scène qui a rapidement amusé les internautes, certains plaisantant même sur une possible arrivée à l'#OM. — Treize013 (@treize013) October 27, 2026

اقتحم خنزير بري ملعبًا صغيرًا في الدائرة العاشرة بمدينة ، قبل أن يدفع كرة أمامه ويسجّل هدفًا داخل الشباك، في واقعة غير مألوفة وثّقها مقطع مصوّر نُشر هذا الأسبوع.وأظهر الفيديو، الذي لا تتجاوز مدّته 12 ثانية، الحيوان وحيدًا على أرض الملعب، وهو يقترب من كرة ملقاة أمام المرمى، ثم يدفعها بخطمه في اتجاه الشباك.وتعثّر الخنزير وسقط خلال محاولته تحريك ، لكنّه نهض مجدّدًا وواصل الاندفاع خلفها حتى أدخلها المرمى، قبل أن ينتهي المقطع من دون توضيح كيف وصل الحيوان إلى المكان أو غادره.وجرت الواقعة على ملعب مفتوح مخصّص لممارسة داخل أحد أحياء مرسيليا، وشبّه بعض المتابعين محاولة الحيوان بتصرّف مهاجم يسعى إلى إنهاء الهجمة.ولا تُعدّ رؤية الخنازير البرية أمرًا نادرًا في أجزاء من مرسيليا؛ إذ سبق تسجيل دخولها إلى أحياء سكنية ومناطق قريبة من المنشآت الرياضية، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحذير من الاقتراب منها أو إطعامها.