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فيديو - خنزير بري يقتحم ملعبًا ويسجّل هدفًا

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فيديو - خنزير بري يقتحم ملعبًا ويسجّل هدفًا
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رياضة

2026-10-28 | 04:25
فيديو - خنزير بري يقتحم ملعبًا ويسجّل هدفًا

اقتحم خنزير بري ملعبًا صغيرًا لكرة القدم في الدائرة العاشرة بمدينة مرسيليا الفرنسية

اقتحم خنزير بري ملعبًا صغيرًا لكرة القدم في الدائرة العاشرة بمدينة مرسيليا الفرنسية، قبل أن يدفع كرة أمامه ويسجّل هدفًا داخل الشباك، في واقعة غير مألوفة وثّقها مقطع مصوّر نُشر هذا الأسبوع.
وأظهر الفيديو، الذي لا تتجاوز مدّته 12 ثانية، الحيوان وحيدًا على أرض الملعب، وهو يقترب من كرة ملقاة أمام المرمى، ثم يدفعها بخطمه في اتجاه الشباك.
وتعثّر الخنزير وسقط خلال محاولته تحريك الكرة، لكنّه نهض مجدّدًا وواصل الاندفاع خلفها حتى أدخلها المرمى، قبل أن ينتهي المقطع من دون توضيح كيف وصل الحيوان إلى المكان أو غادره.
وجرت الواقعة على ملعب مفتوح مخصّص لممارسة كرة القدم داخل أحد أحياء مرسيليا، وشبّه بعض المتابعين محاولة الحيوان بتصرّف مهاجم يسعى إلى إنهاء الهجمة.
ولا تُعدّ رؤية الخنازير البرية أمرًا نادرًا في أجزاء من مرسيليا؛ إذ سبق تسجيل دخولها إلى أحياء سكنية ومناطق قريبة من المنشآت الرياضية، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحذير من الاقتراب منها أو إطعامها.
 

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