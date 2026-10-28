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رافينيا يثير الجدل بفيديو ينتقد معايير الكرة الذهبية

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رافينيا يثير الجدل بفيديو ينتقد معايير الكرة الذهبية
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رياضة

2026-10-28 | 06:32
رافينيا يثير الجدل بفيديو ينتقد معايير الكرة الذهبية

وضع علامة إعجاب على مقطع مصوّر يقارن بين تتويج هاري كين بالجائزة وحلوله خامسًا في تصويت العام الماضي

أبدى البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، دعمًا غير مباشر لانتقادات طالت معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية، بعدما وضع علامة إعجاب على مقطع مصوّر يقارن بين تتويج الإنجليزي هاري كين بالجائزة لعام 2026 وحلوله خامسًا في تصويت العام الماضي.
ونشر صانع المحتوى داني كينتانا الفيديو عقب فوز مهاجم بايرن ميونخ بالجائزة، معتبرًا أنّ الإنجازات التي رجّحت كفّة كين تشبه ما حققه رافينيا مع برشلونة خلال موسم 2024-2025، من دون أن تمنحه مركزًا متقدّمًا في الترتيب.
وساهم البرازيلي آنذاك في إحراز الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر، ووصل مع برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحتلّ المركز الخامس في سباق الكرة الذهبيّة الذي فاز به الفرنسي عثمان ديمبيلي.
وأنهى رافينيا ذلك الموسم بتسجيل 34 هدفًا في مختلف المسابقات بقميص برشلونة.
أمّا كين، فقاد بايرن إلى ثلاثيّة محلّيّة، وسجّل 73 هدفًا مع ناديه ومنتخب إنجلترا خلال موسم 2025-2026، وبلغ نصف نهائي دوري الأبطال.
ورأى صاحب الفيديو أنّ اختلاف نتيجة التصويت رغم تشابه المسارين يطرح تساؤلات بشأن وزن الأهداف والألقاب في تقييم اللاعبين. ولم يصدر رافينيا تعليقًا مباشرًا حول تتويج كين، فيما ظلّ تفاعله مع المقطع الإشارة الوحيدة المنسوبة إليه.
 

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