فيديو - نهائي كرة مبتوري الأطراف يتحوّل إلى معركة بالعكازات

تبادل لاعبون من لوس تيروس الأرجنتيني ورامبلا جونيورز الأوروغوياني اللكمات والضرب بالعكازات عقب ركلات الترجيح

تحوّل نهائي بطولة "فورتاليزا غواراني" لمبتوري الأطراف في الأرجنتينية بوينس آيرس إلى عراك عنيف، بعدما تبادل لاعبون من لوس تيروس الأرجنتيني ورامبلا جونيورز الأوروغوياني اللكمات والضرب بالعكازات عقب ركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، قبل أن يحسم لوس تيروس اللقب بركلات الترجيح. وبدأت الاشتباكات بعدما أهدر أحد لاعبي الفريق الأوروغوياني ركلته الحاسمة، واندفع لاعبو الفريق الأرجنتيني نحو المرمى للاحتفال.

وخلال الاحتفال، اعتدى لاعب من لوس تيروس على أحد منافسيه، لتتسع المواجهة سريعًا وتشمل لاعبين آخرين، وسط مطاردات وتدافع وضربات بالعكازات استمرت عدة دقائق، وفق مقاطع مصوّرة من أرض الملعب.

وكان التوتر قد تصاعد خلال المباراة نفسها، إثر تدخل عنيف أدى إلى مشادة وطرد قائدي الفريقين، قبل أن تُستكمل المواجهة.

وأصدر لوس تيروس بيانًا أدان فيه العنف، واعتبر ما حدث واقعة استثنائية لم يعرفها النادي طوال أكثر من 15 عامًا من مشاركته في اللعبة.

أما رامبلا جونيورز، فطالب بالتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدًا أن لاعبيه سافروا إلى للمنافسة الرياضية، لا للدخول في شجارات. ولم تتوافر معلومات مؤكدة عن إصابات أو عقوبات رسمية عقب الأحداث.