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اتهام لاعب تشيلسي السابق باغتصاب طالبة

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اتهام لاعب تشيلسي السابق باغتصاب طالبة
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رياضة

2026-10-28 | 07:44
اتهام لاعب تشيلسي السابق باغتصاب طالبة

متّهم بدخول شقّة تقيم فيها طالبات جامعيّات بالقوّة قبل الاعتداء على طالبة

يواجه البرتغالي فابيو بايم، لاعب تشيلسي السابق، اتهامات بالاغتصاب واقتحام مسكن وإلحاق أضرار بممتلكات، في قضية تعود إلى أبريل 2023 بمدينة فارو البرتغالية، وفق ما كشفت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع.
وأفادت تقارير صحفيّة، نقلًا عن النيابة العامّة، بأنّ بايم، البالغ 38 عامًا، متّهم بدخول شقّة تقيم فيها طالبات جامعيّات بالقوّة فجر 20 نيسان - أبريل، قبل الاعتداء على طالبة كانت تبلغ نحو 20 عامًا آنذاك.
وبحسب تفاصيل الاتّهام، استيقظت الشابة على أصوات داخل الشقّة، وواجهت المتّهم بعدما حاول دخول إحدى الغرف. وتقول النيابة إنّه اعتدى عليها جسديًّا قبل واقعة الاغتصاب المزعومة، ثمّ غادر المكان بعد تدخّل أشخاص آخرين.
وذكرت التقارير أن المحققين استندوا إلى آثار بيولوجية عُثر عليها على ملابس الشابّة، إلى جانب إفادات شهود، في تحديد هويّة المشتبه به.
ومن المقرّر بدء محاكمة بايم في 18 تشرين الثاني - نوفمبر المقبل. وردّ اللاعب السابق عبر إنستغرام مؤكّدًا أنّ "الاتّهام لا يعني الإدانة"، فيما لم يصدر أيّ حكم بحقّه في هذه القضيّة.
وكان بايم قد نشأ في أكاديمية سبورتينغ لشبونة، وانضمّ إلى تشيلسي على سبيل الإعارة عام 2008، لكنّه اقتصر على اللعب مع الفريق الرديف دون المشاركة مع الفريق الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد اعتزاله كرة القدم، اتجه بايم إلى مجال الأفلام الإباحية، وشارك في أحد إنتاجاتها عام 2024، بعد مسيرة كروية لم ترقَ إلى التوقعات التي رافقت بداياته.

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