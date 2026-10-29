فيديو - علم برشلونة يتحوّل إلى ممسحة في كازاخستان

Skandal w Kazachstanie! Podczas trwających w stolicy Kazachstanu, Astanie, Mistrzostw Świata w zapasach sprzątaczka miała użyć flagi FC Barcelony do mycia maty zapaśniczej. https://t.co/rTuQPq0yZE — Andrzej Poczobut (@poczobut) October 29, 2026

أقدمت عاملة نظافة في كازاخستان على استخدام قطعة قماش تحمل شعار نادي الإسباني لمسح بساط المصارعة، خلال بطولة المقامة في ، في واقعة أغضبت عددًا من مشجّعي النادي الكتالوني.ووقعت الحادثة داخل صالة " أرينا"، حيث توجّهت العاملة إلى البساط لتنظيفه عقب إحدى النزالات، مستخدمةً قطعة قماش تظهر عليها ألوان برشلونة وشعاره، بدلًا من أدوات التنظيف المعتادة.وانتقد مشجّعون لبرشلونة استخدام شعار ناديهم بهذه الطريقة، معتبرين الأمر إساءة إلى الفريق وتاريخه، فيما استغلّ بعض ، الغريم التقليدي للنادي الكتالوني، الواقعة للسخرية من منافسهم.في المقابل، دافع آخرون عن العاملة، مشيرين إلى احتمال عدم معرفتها بالشعار الموجود على قطعة القماش، أو عدم إدراكها لما قد يمثّله استخدامه بهذه الطريقة بالنسبة إلى الجماهير.ولم يتّضح مصدر قطعة القماش، أو ما إذا كانت العاملة قد استخدمتها عمدًا بسبب ارتباطها ببرشلونة، كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ملابسات الحادثة.وتستضيف أستانا بطولة العالم للمصارعة بين 24 تشرين الأوّل - أكتوبر والأوّل من تشرين الثاني - نوفمبر، بمشاركة مئات الرياضيين من مختلف الدول، ضمن منافسات المصارعة الحرة والرومانية ومصارعة السيدات.