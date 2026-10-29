أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - علم برشلونة يتحوّل إلى ممسحة في كازاخستان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - علم برشلونة يتحوّل إلى ممسحة في كازاخستان
A-
A+

رياضة

2026-10-29 | 19:46
فيديو - علم برشلونة يتحوّل إلى ممسحة في كازاخستان

أقدمت عاملة نظافة في كازاخستان على استخدام قطعة قماش تحمل شعار نادي برشلونة الإسباني لمسح بساط المصارعة

أقدمت عاملة نظافة في كازاخستان على استخدام قطعة قماش تحمل شعار نادي برشلونة الإسباني لمسح بساط المصارعة، خلال بطولة العالم المقامة في العاصمة أستانا، في واقعة أغضبت عددًا من مشجّعي النادي الكتالوني.
ووقعت الحادثة داخل صالة "باريس أرينا"، حيث توجّهت العاملة إلى البساط لتنظيفه عقب إحدى النزالات، مستخدمةً قطعة قماش تظهر عليها ألوان برشلونة وشعاره، بدلًا من أدوات التنظيف المعتادة.
وانتقد مشجّعون لبرشلونة استخدام شعار ناديهم بهذه الطريقة، معتبرين الأمر إساءة إلى الفريق وتاريخه، فيما استغلّ بعض أنصار ريال مدريد، الغريم التقليدي للنادي الكتالوني، الواقعة للسخرية من منافسهم.
في المقابل، دافع آخرون عن العاملة، مشيرين إلى احتمال عدم معرفتها بالشعار الموجود على قطعة القماش، أو عدم إدراكها لما قد يمثّله استخدامه بهذه الطريقة بالنسبة إلى الجماهير.
ولم يتّضح مصدر قطعة القماش، أو ما إذا كانت العاملة قد استخدمتها عمدًا بسبب ارتباطها ببرشلونة، كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ملابسات الحادثة.
وتستضيف أستانا بطولة العالم للمصارعة بين 24 تشرين الأوّل - أكتوبر والأوّل من تشرين الثاني - نوفمبر، بمشاركة مئات الرياضيين من مختلف الدول، ضمن منافسات المصارعة الحرة والرومانية ومصارعة السيدات.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - نهائي كرة مبتوري الأطراف يتحوّل إلى معركة بالعكازات
2026-10-28

فيديو - نهائي كرة مبتوري الأطراف يتحوّل إلى معركة بالعكازات

فيديو - تصدٍّ غريب يتحوّل إلى هدف عكسي
2026-09-19

فيديو - تصدٍّ غريب يتحوّل إلى هدف عكسي

فيديو - تكريم ميسي يتحوّل إلى خطأ فادح
2026-09-04

فيديو - تكريم ميسي يتحوّل إلى خطأ فادح

فيديو - هدف يتحوّل إلى ركلة جزاء للخصم
2026-09-01

فيديو - هدف يتحوّل إلى ركلة جزاء للخصم

فيديو - علم برشلونة يتحوّل إلى ممسحة في كازاخستان

رياضة

كرة القدم

كازاخستان

ريال مدريد

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - عائلة نجم السيتي تطلق الألعاب النارية احتفالًا باستدعائه لمنتخب البرازيل
فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - قنابل الخردل تستهدف جماهير بايرن ميونيخ
19:49

فيديو - قنابل الخردل تستهدف جماهير بايرن ميونيخ

تعرّض عدد من مشجّعي بايرن ميونيخ الألماني للرشق بعبوات تحتوي على الخردل، خلال مباراة فريقهم أمام ماغديبورغ

19:49

فيديو - قنابل الخردل تستهدف جماهير بايرن ميونيخ

تعرّض عدد من مشجّعي بايرن ميونيخ الألماني للرشق بعبوات تحتوي على الخردل، خلال مباراة فريقهم أمام ماغديبورغ

فيديو - عائلة نجم السيتي تطلق الألعاب النارية احتفالًا باستدعائه لمنتخب البرازيل
19:48

فيديو - عائلة نجم السيتي تطلق الألعاب النارية احتفالًا باستدعائه لمنتخب البرازيل

أطلقت الألعاب النارية في أحد الشوارع، تعبيرًا عن فرحتها بالإنجاز الذي حقّقه اللاعب

19:48

فيديو - عائلة نجم السيتي تطلق الألعاب النارية احتفالًا باستدعائه لمنتخب البرازيل

أطلقت الألعاب النارية في أحد الشوارع، تعبيرًا عن فرحتها بالإنجاز الذي حقّقه اللاعب

فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين
2026-10-28

فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين

وقعت الحادثة بين الشوطين، حين دخل اللاعبان في نقاش، فوضع نيمار يده أمام فمه أثناء الحديث

2026-10-28

فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين

وقعت الحادثة بين الشوطين، حين دخل اللاعبان في نقاش، فوضع نيمار يده أمام فمه أثناء الحديث

اخترنا لكم
فيديو - قنابل الخردل تستهدف جماهير بايرن ميونيخ
19:49
فيديو - عائلة نجم السيتي تطلق الألعاب النارية احتفالًا باستدعائه لمنتخب البرازيل
19:48
فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين
2026-10-28
ريتشارليسون يحصد أول 3 نقاط خلف المقود
2026-10-28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026