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فيديو - عائلة نجم السيتي تطلق الألعاب النارية احتفالًا باستدعائه لمنتخب البرازيل

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فيديو - عائلة نجم السيتي تطلق الألعاب النارية احتفالًا باستدعائه لمنتخب البرازيل
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رياضة

2026-10-29 | 19:48
فيديو - عائلة نجم السيتي تطلق الألعاب النارية احتفالًا باستدعائه لمنتخب البرازيل

أطلقت الألعاب النارية في أحد الشوارع، تعبيرًا عن فرحتها بالإنجاز الذي حقّقه اللاعب

احتفلت عائلة البرازيلي آلان إلياس، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، باستدعائه للمرة الأولى إلى منتخب بلاده، بطريقة مميّزة، إذ أطلقت الألعاب النارية في أحد الشوارع، تعبيرًا عن فرحتها بالإنجاز الذي حقّقه اللاعب البالغ 22 عامًا.
وظهر أفراد من عائلته يرتدون قمصان مانشستر سيتي، وهم يطلقون الألعاب النارية في الهواء، وسط أجواء احتفالية، بعدما أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضمّ آلان إلى قائمة المنتخب البرازيلي.
وارتدى أحد المشاركين قميصًا يحمل الرقم 37، وهو رقم اللاعب مع النادي الإنجليزي، ورفع ذراعيه نحو السماء أثناء إطلاق الألعاب النارية، فيما شاركه شخص آخر الاحتفال في الشارع.
وجاء استدعاء آلان أمس الخميس، ضمن قائمة تضم 26 لاعبًا، استعدادًا لمواجهتي اليابان وسنغافورة الوديتين في تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، ليحقّق حلمًا طال انتظاره منذ طفولته.
وكان الجناح البرازيلي قد انتقل من بالميراس إلى مانشستر سيتي في آب - أغسطس الماضي، مقابل نحو 40 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات.
وأعرب آلان عن سعادته بالاستدعاء، مؤكدًا أنّ تمثيل البرازيل كان حلمًا بعيد المنال بالنسبة إليه، وأنّه يتطلّع إلى تقديم أفضل ما لديه للحفاظ على مكانه في المنتخب، بعد أشهر قليلة من خوض تجربته الاحترافية الأولى خارج بلاده، في خطوة أولى نحو مسيرته الدولية.

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آلان إلياس

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