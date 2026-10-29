فيديو - عائلة نجم السيتي تطلق الألعاب النارية احتفالًا باستدعائه لمنتخب البرازيل

🇧🇷💎 Manchester City winger Allan (22) was called up to the Brazil squad for the first time. ✅ His family celebrated back home. 🥹🎇 https://t.co/FQVkPONGoS — EuroFoot (@eurofootcom) October 29, 2026

احتفلت عائلة البرازيلي إلياس، جناح الإنجليزي، باستدعائه للمرة الأولى إلى منتخب بلاده، بطريقة مميّزة، إذ أطلقت الألعاب النارية في أحد الشوارع، تعبيرًا عن فرحتها بالإنجاز الذي حقّقه اللاعب البالغ 22 عامًا.وظهر أفراد من عائلته يرتدون قمصان سيتي، وهم يطلقون الألعاب النارية في ، وسط أجواء احتفالية، بعدما أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي ضمّ آلان إلى قائمة المنتخب البرازيلي.وارتدى أحد المشاركين قميصًا يحمل الرقم 37، وهو رقم اللاعب مع النادي الإنجليزي، ورفع ذراعيه نحو السماء أثناء إطلاق الألعاب النارية، فيما شاركه شخص آخر الاحتفال في الشارع.وجاء استدعاء آلان أمس الخميس، ضمن قائمة تضم 26 لاعبًا، استعدادًا لمواجهتي اليابان وسنغافورة الوديتين في تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، ليحقّق حلمًا طال انتظاره منذ طفولته.وكان البرازيلي قد انتقل من بالميراس إلى مانشستر سيتي في آب - أغسطس الماضي، مقابل نحو 40 مليون ، بعقد يمتد لخمس سنوات.وأعرب آلان عن سعادته بالاستدعاء، مؤكدًا أنّ تمثيل كان حلمًا بعيد المنال بالنسبة إليه، وأنّه يتطلّع إلى تقديم أفضل ما لديه للحفاظ على مكانه في المنتخب، بعد أشهر قليلة من خوض تجربته الاحترافية الأولى خارج بلاده، في خطوة أولى نحو مسيرته الدولية.