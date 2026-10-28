فيديو - غطّى فمه أثناء مشادة.. نيمار يُوقَف مباراتين

Neymar é expulso por falar com Rodrigo Nestor com a mão na boca. #futebol #santos #bahia #brasileirao #Neymar https://t.co/9N1vRN3nNm — ge (@geglobo) October 25, 2026

قرّرت المحكمة الرياضية في ، إيقاف نيمار، قائد سانتوس، مباراتين، بسبب تغطية فمه بيده خلال مشادة مع رودريغو نيستور، لاعب باهيا، في مواجهة الفريقين السبت الماضي ضمن الدوري البرازيلي، التي انتهت بالتعادل (1-1).ووقعت الحادثة بين الشوطين، حين دخل اللاعبان في نقاش، فوضع نيمار يده أمام فمه أثناء الحديث. ولم يلاحظ الحكم سافيو بيريرا سامبايو التصرّف مباشرة، لكن حكم الفيديو نبّهه، ليعود إلى الشاشة ويشهر البطاقة الحمراء في وجه النجم البرازيلي قبل انطلاق الشوط الثاني.واعتبرت اللجنة التأديبية، بعد مراجعة وقائع المشادة، أن تصرّف نيمار يخالف بروتوكول "فينيسيوس جونيور"، الذي يحظر إخفاء الفم خلال المواجهات الكلامية في الملعب، بهدف تسهيل التحقّق من الألفاظ المستخدمة ومكافحة الإساءات.وأورد تقرير الحكم أنّ نيمار توجّه بعد طرده نحو مقاعد بدلاء باهيا لمواجهة نيستور، قبل أن يمنعه زملاؤه.وبالإضافة إلى عقوبة المباراتين، سيغيب مهاجم سانتوس عن مباراة ثالثة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ما يحرم فريقه من خدماته أمام بالميراس وبراغانتينو وكوريتيبا.ويستطيع نيمار وناديه استئناف قرار الإيقاف، الذي صدر بالأغلبيّة، فيما أكّد دفاعه أنّ الحديث كان مزاحًا، وأنّ تغطية الفم لم تهدف إلى إخفاء إساءة، ولم تتضمّن العقوبة اتهامًا بتوجيه عبارات عنصرية.