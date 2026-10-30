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غريليش يتبرّع لمشجّع مصاب بالسرطان ويُبكي زوجته

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غريليش يتبرّع لمشجّع مصاب بالسرطان ويُبكي زوجته
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رياضة

2026-10-30 | 07:59
غريليش يتبرّع لمشجّع مصاب بالسرطان ويُبكي زوجته

أبكى النجم الإنجليزي جاك غريليش زوجة أحد مشجّعي إيفرتون، بعدما تبرّع بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني

أبكى النجم الإنجليزي جاك غريليش زوجة أحد مشجّعي إيفرتون، بعدما تبرّع بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني لمساعدة عائلتها على مواجهة مرض السرطان الذي يعانيه زوجها، في مبادرة إنسانية تركت أثرًا كبيرًا لدى الأسرة.
ويخوض ليون سكابارس، البالغ 36 عامًا، معركة مع سرطان عدواني في الكلى، فيما تسعى زوجته كريستال إلى جمع التبرّعات لتمويل خيارات علاجيّة إضافيّة، تمنحه فرصة لقضاء وقت أطول مع أبنائه الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و11 سنة.
ولم تصدّق كريستال المبلغ الذي ظهر على صفحة جمع التبرّعات، وظنّت في البداية أنّ خطأً قد وقع، قبل أن تكتشف أنّ المتبرّع هو غريليش، فتجهش بالبكاء من شدّة التأثّر.
وأعربت الزوجة عن امتنانها للاعب، مؤكّدة أنّ هذه المساعدة قد تُحدث فارقًا في جهود العائلة للحصول على علاجات، وأنّ أمنيتها هي أن يتمكّن زوجها من مشاهدة أطفاله وهم يكبرون.
وكان أصدقاء ليون وأفراد من عائلته قد نظّموا في آب - أغسطس مسيرة لجمع التبرّعات، امتدّت من ملعب ساوثبورت إلى ملعب إيفرتون، في محاولة لدعم الأسرة خلال محنتها.
وتحمل المبادرة معنى خاصًّا بالنسبة إلى ليون، الذي يشجّع إيفرتون، إذ جاءت المساعدة من لاعب يرتدي قميص ناديه المفضّل، بعيدًا عن المنافسات وأجواء الملاعب.
 

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