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فيديو - قنابل الخردل تستهدف جماهير بايرن ميونيخ

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فيديو - قنابل الخردل تستهدف جماهير بايرن ميونيخ
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رياضة

2026-10-29 | 19:49
فيديو - قنابل الخردل تستهدف جماهير بايرن ميونيخ

تعرّض عدد من مشجّعي بايرن ميونيخ الألماني للرشق بعبوات تحتوي على الخردل، خلال مباراة فريقهم أمام ماغديبورغ

تعرّض عدد من مشجّعي بايرن ميونيخ الألماني للرشق بعبوات تحتوي على الخردل، خلال مباراة فريقهم أمام ماغديبورغ، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا، في حادثة أثارت استياء الجماهير داخل ملعب "أليانز أرينا".
وبدأت الواقعة بإلقاء عبوة من المدرجات العلوية باتجاه المشجّعين الجالسين في الأسفل، ما تسبّب بتناثر الخردل على عدد منهم، وتلطّخ سترة أحد أنصار الفريق البافاري بالمادة الصفراء.
ولم تقتصر المضايقات على الخردل، إذ اشتكى بعض الحاضرين من تعرّضهم للبصق والرشق بأجسام مختلفة، وسط تساؤلات بشأن الإجراءات الأمنية وتنظيم وجود جماهير الفريقين داخل المدرجات.
ورغم توجيه أصابع الاتهام إلى مشجّعي ماغديبورغ، فإنّ العبوة لم تُلقَ من المدرّج المخصّص رسميًّا للفريق الضيف، ما أبقى هوية المسؤول عن الحادثة غير محسومة.
وكان نحو 13 ألف مشجّع لماغديبورغ قد توجّهوا إلى ميونيخ لمساندة فريقهم، في حضور جماهيري كبير أضفى أجواء حماسية على المواجهة.
وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونيخ (6-1)، ليحجز مقعده في دور الستة عشر من البطولة، فيما أثارت الواقعة انتقادات بشأن سلوك بعض الحاضرين، ومدى فعالية التدابير المتّخذة لحماية المشجّعين من المقذوفات داخل المدرجات، خصوصًا في المباريات التي تستقطب أعدادًا كبيرة من جماهير الفرق الزائرة.

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