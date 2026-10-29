فيديو - قنابل الخردل تستهدف جماهير بايرن ميونيخ

🇩🇪🌭 Bayern Munich fans were pelted with mustard by visiting Magdeburg supporters during last night’s cup clash! 🏟️😳 Football away days never fail to deliver… 💀 https://t.co/fuQ7TUNDys — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 29, 2026

تعرّض عدد من مشجّعي الألماني للرشق بعبوات تحتوي على الخردل، خلال مباراة فريقهم أمام ماغديبورغ، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ، في حادثة أثارت استياء الجماهير داخل ملعب "أليانز أرينا".وبدأت الواقعة بإلقاء عبوة من المدرجات العلوية باتجاه المشجّعين الجالسين في الأسفل، ما تسبّب بتناثر الخردل على عدد منهم، وتلطّخ سترة أحد الفريق البافاري بالمادة الصفراء.ولم تقتصر المضايقات على الخردل، إذ اشتكى بعض الحاضرين من تعرّضهم للبصق والرشق بأجسام مختلفة، وسط تساؤلات بشأن الإجراءات الأمنية وتنظيم وجود جماهير الفريقين داخل المدرجات.ورغم أصابع الاتهام إلى مشجّعي ماغديبورغ، فإنّ العبوة لم تُلقَ من المدرّج المخصّص رسميًّا للفريق الضيف، ما أبقى هوية المسؤول عن الحادثة غير محسومة.وكان نحو 13 ألف مشجّع لماغديبورغ قد توجّهوا إلى لمساندة فريقهم، في حضور جماهيري كبير أضفى أجواء حماسية على المواجهة.وانتهت المباراة بفوز ميونيخ (6-1)، ليحجز مقعده في دور الستة عشر من البطولة، فيما أثارت الواقعة انتقادات بشأن سلوك بعض الحاضرين، ومدى فعالية التدابير المتّخذة لحماية المشجّعين من المقذوفات داخل المدرجات، خصوصًا في المباريات التي تستقطب أعدادًا كبيرة من جماهير الفرق الزائرة.