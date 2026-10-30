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عاد من النفق لضرب منافسه فكانت العقوبة قاسية

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عاد من النفق لضرب منافسه فكانت العقوبة قاسية
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رياضة

2026-10-30 | 08:28
عاد من النفق لضرب منافسه فكانت العقوبة قاسية

عاقبت لجنة الانضباط في الدوري البولندي لكرة القدم لاعب رادومياك رادوم، الغيني إبراهيم كامارا، بالإيقاف 6 أشهر

عاقبت لجنة الانضباط في الدوري البولندي لكرة القدم، الأربعاء، لاعب رادومياك رادوم، الغيني إبراهيم كامارا، بالإيقاف 6 أشهر وتغريمه 50 ألف زلوتي بولندي، أي نحو 12,600 دولار، بعدما اعتدى على أحد لاعبي بوغون شتشيتسين عقب طرده خلال مواجهة الفريقين.
وبدأت الواقعة في الدقائق الأخيرة من المباراة، السبت الماضي، عندما اعتدى كامارا على أحد منافسيه، ليتلقّى بطاقة حمراء ويغادر أرض الملعب باتجاه النفق المؤدّي إلى غرف الملابس.
لكنّ اللاعب الغيني لم يكتفِ بذلك، إذ عاد فجأة من النفق خلال مشادات بين لاعبي الفريقين، ووجّه ضربة إلى رأس داركو تشورلينوف، لاعب بوغون شتشيتسين، قبل أن تتصاعد التوترات بين الموجودين قرب الملعب.
واعتبرت لجنة الانضباط أنّ تصرّف كامارا يشكّل انتهاكًا جسيمًا لقواعد اللعب النظيف، وقرّرت إيقافه فورًا عن المشاركة في جميع المسابقات الرسمية داخل بولندا، بما فيها الدوري المحلّي وكأس بولندا.
كما فرضت اللجنة غرامة مالية على نائب رئيس بوغون شتشيتسين، تان كيسلر، بقيمة عشرة آلاف زلوتي، بسبب دخوله مناطق غير مسموح له بالوجود فيها خلال المباراة.
وبذلك، سيغيب كامارا عن الملاعب البولندية نصف عام، بعدما تحوّلت لحظات غضب عقب طرده إلى عقوبة انضباطية قاسية، قد تؤثّر بصورة مباشرة في مسيرته مع فريقه خلال الموسم الحالي.
 

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عاد من النفق لضرب منافسه فكانت العقوبة قاسية

رياضة

كرة القدم

رادومياك رادوم

إبراهيم كامارا

بوغون شتشيتسين

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