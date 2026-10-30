عاد من النفق لضرب منافسه فكانت العقوبة قاسية

عاقبت في الدوري البولندي ، الأربعاء، لاعب رادومياك رادوم، الغيني إبراهيم كامارا، بالإيقاف وتغريمه 50 ألف زلوتي بولندي، أي نحو 12,600 ، بعدما اعتدى على أحد لاعبي بوغون شتشيتسين عقب طرده خلال مواجهة الفريقين.وبدأت الواقعة في الدقائق من المباراة، السبت الماضي، عندما اعتدى كامارا على أحد منافسيه، ليتلقّى بطاقة حمراء ويغادر أرض الملعب باتجاه النفق المؤدّي إلى غرف الملابس.لكنّ اللاعب الغيني لم يكتفِ بذلك، إذ عاد فجأة من النفق خلال مشادات بين لاعبي الفريقين، ووجّه ضربة إلى رأس داركو تشورلينوف، لاعب بوغون شتشيتسين، قبل أن تتصاعد التوترات بين الموجودين قرب الملعب.واعتبرت لجنة الانضباط أنّ تصرّف كامارا يشكّل انتهاكًا جسيمًا لقواعد اللعب النظيف، وقرّرت إيقافه فورًا عن المشاركة في جميع المسابقات الرسمية داخل ، بما فيها الدوري المحلّي وكأس بولندا.كما فرضت اللجنة غرامة مالية على بوغون شتشيتسين، تان كيسلر، بقيمة عشرة آلاف زلوتي، بسبب دخوله مناطق غير مسموح له بالوجود فيها خلال المباراة.وبذلك، سيغيب كامارا عن الملاعب نصف عام، بعدما تحوّلت لحظات غضب عقب طرده إلى عقوبة انضباطية قاسية، قد تؤثّر بصورة مباشرة في مسيرته مع فريقه خلال الموسم الحالي.