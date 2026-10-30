أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - اصطدام عنيف ينقل لاعبًا للمستشفى

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - اصطدام عنيف ينقل لاعبًا للمستشفى
A-
A+

رياضة

2026-10-30 | 08:56
فيديو - اصطدام عنيف ينقل لاعبًا للمستشفى

اندفع الحارس لالتقاط كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، فاصطدم مرفقه برأس المدافع

توقّفت مباراة أتلتيكو مينيرو وكروزيرو في الدوري البرازيلي، بعد إصابة تعرّض لها المدافع الشاب فيتاو، إثر اصطدامه بزميله حارس المرمى غابرييل ديلفيم، ما استدعى دخول سيارة إسعاف إلى أرض الملعب ونقله إلى المستشفى في بيلو هوريزونتي وسط قلق جماهيري كبير.
ووقعت الحادثة بعد نحو سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما اندفع الحارس لالتقاط كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، فاصطدم مرفقه برأس المدافع البالغ 18 عامًا، الذي سقط أرضًا وطلب المساعدة على الفور.
وسارع لاعبو الفريقين إلى الاطمئنان عليه، قبل تدخّل الطواقم الطبية لإجراء الإسعافات الأولية. وبعد دقائق من التوقّف، ثُبّتت رقبة فيتاو بطوق طبي، ونُقل على حمّالة إلى سيارة الإسعاف، وسط تصفيق الجماهير التي هتفت باسمه دعمًا له.
وأثار الاصطدام مخاوف من تعرّض اللاعب لإصابة في الرأس أو العمود الفقري، خصوصًا بعدما غادر الملعب من دون أن يتمكّن من استكمال المباراة، وحلّ ليو دوارتي بدلًا منه.
لكنّ الفحوص الطبّيّة استبعدت لاحقًا وجود إصابات في العمود الفقري أو الوجه أو الجمجمة، وأظهرت إصابته بكدمة عضلية نتيجة الصدمة.
ومن المقرّر أن يواصل اللاعب التعافي تحت إشراف الجهاز الطبي لناديه، بعد الحادثة التي أثارت القلق خلال الديربي.
 

مقالات ذات صلة

فيديو – تدخّل عنيف يرسل لاعب أياكس للمستشفى
2026-09-06

فيديو – تدخّل عنيف يرسل لاعب أياكس للمستشفى

فيديو - عراك عنيف بين لاعبي غلطة سراي وفنربخشة
2026-10-26

فيديو - عراك عنيف بين لاعبي غلطة سراي وفنربخشة

فيديو - مقاتل برازيلي يُنقل إلى المستشفى
2026-09-27

فيديو - مقاتل برازيلي يُنقل إلى المستشفى

فيديو - لاعب إسباني يصطدم بسيّارات ويفرّ من المكان
2026-10-04

فيديو - لاعب إسباني يصطدم بسيّارات ويفرّ من المكان

فيديو - اصطدام عنيف ينقل لاعبًا للمستشفى

رياضة

كرة القدم

فيتاو

غابرييل ديلفيم

أتلتيكو مينيرو

كروزيرو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لصوص يقتحمون منزل نجم إيفرتون
عاد من النفق لضرب منافسه فكانت العقوبة قاسية

اقرأ ايضا في رياضة

لصوص يقتحمون منزل نجم إيفرتون
09:05

لصوص يقتحمون منزل نجم إيفرتون

استغلّ اللصوص غياب أفراد الأسرة عن المنزل لتنفيذ عمليّة السطو

09:05

لصوص يقتحمون منزل نجم إيفرتون

استغلّ اللصوص غياب أفراد الأسرة عن المنزل لتنفيذ عمليّة السطو

عاد من النفق لضرب منافسه فكانت العقوبة قاسية
08:28

عاد من النفق لضرب منافسه فكانت العقوبة قاسية

عاقبت لجنة الانضباط في الدوري البولندي لكرة القدم لاعب رادومياك رادوم، الغيني إبراهيم كامارا، بالإيقاف 6 أشهر

08:28

عاد من النفق لضرب منافسه فكانت العقوبة قاسية

عاقبت لجنة الانضباط في الدوري البولندي لكرة القدم لاعب رادومياك رادوم، الغيني إبراهيم كامارا، بالإيقاف 6 أشهر

غريليش يتبرّع لمشجّع مصاب بالسرطان ويُبكي زوجته
07:59

غريليش يتبرّع لمشجّع مصاب بالسرطان ويُبكي زوجته

أبكى النجم الإنجليزي جاك غريليش زوجة أحد مشجّعي إيفرتون، بعدما تبرّع بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني

07:59

غريليش يتبرّع لمشجّع مصاب بالسرطان ويُبكي زوجته

أبكى النجم الإنجليزي جاك غريليش زوجة أحد مشجّعي إيفرتون، بعدما تبرّع بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني

اخترنا لكم
لصوص يقتحمون منزل نجم إيفرتون
09:05
عاد من النفق لضرب منافسه فكانت العقوبة قاسية
08:28
غريليش يتبرّع لمشجّع مصاب بالسرطان ويُبكي زوجته
07:59
فيديو - قنابل الخردل تستهدف جماهير بايرن ميونيخ
19:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026