فيديو - اصطدام عنيف ينقل لاعبًا للمستشفى

O zagueiro Vitão recebeu atendimento médico após uma forte colisão com Gabriel Delfim, na Arena MRV. Uma ambulância entrou em campo para prestar socorro. O jogador será levado diretamente do estádio ao hospital para realizar exames. 🎥 Canal Premiere/@geglobo https://t.co/Ur2Rw4kLYo — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 29, 2026

توقّفت مباراة أتلتيكو مينيرو وكروزيرو في ، بعد إصابة تعرّض لها المدافع الشاب فيتاو، إثر اصطدامه بزميله حارس المرمى غابرييل ديلفيم، ما استدعى دخول سيارة إسعاف إلى أرض الملعب ونقله إلى المستشفى في وسط قلق جماهيري كبير.ووقعت الحادثة بعد نحو سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما اندفع الحارس لالتقاط كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، فاصطدم مرفقه برأس المدافع البالغ 18 عامًا، الذي سقط أرضًا وطلب المساعدة على الفور.وسارع لاعبو الفريقين إلى الاطمئنان عليه، قبل تدخّل الطواقم الطبية لإجراء الإسعافات الأولية. وبعد دقائق من التوقّف، ثُبّتت رقبة فيتاو بطوق طبي، ونُقل على حمّالة إلى سيارة الإسعاف، وسط تصفيق الجماهير التي هتفت باسمه دعمًا له.وأثار الاصطدام مخاوف من تعرّض اللاعب لإصابة في الرأس أو العمود الفقري، خصوصًا بعدما غادر الملعب من دون أن يتمكّن من استكمال المباراة، وحلّ ليو دوارتي بدلًا منه.لكنّ الفحوص الطبّيّة استبعدت لاحقًا وجود إصابات في العمود الفقري أو الوجه أو الجمجمة، وأظهرت إصابته بكدمة عضلية نتيجة الصدمة.ومن المقرّر أن يواصل اللاعب التعافي تحت إشراف الجهاز الطبي لناديه، بعد الحادثة التي أثارت القلق خلال الديربي.