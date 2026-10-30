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لصوص يقتحمون منزل نجم إيفرتون

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لصوص يقتحمون منزل نجم إيفرتون
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رياضة

2026-10-30 | 09:05
لصوص يقتحمون منزل نجم إيفرتون

استغلّ اللصوص غياب أفراد الأسرة عن المنزل لتنفيذ عمليّة السطو

تعرّض منزل الفرنسي تييرنو باري، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، للسرقة مساء أمس الخميس، بينما كان يخوض مباراة فريقه أمام نيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في حادثة أثارت صدمة اللاعب وشريكته شارلين، التي كانت تتابع المواجهة من المدرّجات.
واستغلّ اللصوص غياب أفراد الأسرة عن المنزل لتنفيذ عمليّة السطو، فيما أكّدت شارلين أنّ أحدًا لم يكن موجودًا وقت الحادثة، بمن فيهم طفلتهما البالغة عامًا واحدًا.
ووصفت شريكة اللاعب ما حصل بأنّه تجربة مؤلمة وانتهاك لخصوصية العائلة، داعية كلّ من شاهد تحرّكات مشبوهة أو يمتلك معلومات عن الحادثة إلى التواصل معهما.
كما أعلنت استعداد الأسرة لتقديم مكافأة مالية مقابل معلومات تساعد في تحديد هوية المسؤولين عن السرقة.
وتأتي الواقعة بعد نحو شهر من نشر شارلين مقطعًا عبر "تيك تو"» استعرضت فيه مجموعة من الحقائب الفاخرة داخل غرفة الملابس في المنزل، من دون وجود دليل على ارتباط المقطع بعملية السطو، ولم تتضح بعد قيمة المسروقات أو تفاصيل دخول اللصوص إلى العقار.
ويُضاف باري إلى قائمة لاعبين استُهدفت منازلهم أخيرًا، بينهم مورغان غيبس وايت وبرونو فرنانديز، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر استغلال مواعيد المباريات لمعرفة أوقات غياب اللاعبين عن منازلهم، وسط قلق بشأن أمن عائلاتهم.

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رياضة

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تييرنو باري

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