ستّ طعنات تنهي حياة لاعب مصري سابق

لقيَ إبراهيم بغدادي، لاعب البنك المصري السابق، مصرعه عن عمر ناهز 26 عامًا، بعدما تعرّض للطعن خلال مشاجرة في مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيليّة، أمس الأحد، في حادثة فتحت السلطات تحقيقًا لكشف ملابساتها.وأصيب اللاعب بعدّة طعنات نافذة في البطن، أدّت إلى نزيف داخلي وإصابات بالغة، قبل أن يفارق الحياة رغم محاولات إسعافه.وتضاربت الروايات الأوّليّة بشأن سبب المشاجرة، إذ أفادت تقارير بأنّ خلافات سابقة مع اللاعب كانت وراءها، بينما نقلت مصادر أخرى أنّها بدأت عندما كان يرشّ المياه أمام منزله، فتطايرت قطرات نحو طفلة مارّة، ما تسبّب بمشادة مع أفراد من أسرتها.وبعد تلقّي البلاغ، انتقلت قوّات الأمن إلى موقع الحادث، وبدأت فحص الملابسات والاستماع إلى الشهود، وتمكّنت من ضبط مشتبه بهم على خلفيّة الواقعة، مع التحفّظ على السلاح المستخدم.وأحالت الأجهزة الأمنيّة المتّهمين إلى العامّة، لمباشرة التحقيقات وتحديد المسؤوليّات، فيما حُرّر محضر بالواقعة.وأثارت وفاة بغدادي صدمة في محيطه الرياضي والاجتماعي، بعدما انتهت حياة لاعب سبق له تمثيل البنك الأهلي في حادثة عنف لا تزال أسبابها الدقيقة قيد التحقيق.