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فيديو - تشواميني يُبكي طفلًا ثم يُرضيه بقميصه

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فيديو - تشواميني يُبكي طفلًا ثم يُرضيه بقميصه
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رياضة

2026-11-01 | 18:11
فيديو - تشواميني يُبكي طفلًا ثم يُرضيه بقميصه

اصطحب مسؤولو ريال مدريد الطفل ووالده إلى المنطقة المؤدّية لغرف الملابس، حيث التقى لاعبي الفريق

تحوّلت تسديدة طائشة للفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، إلى لحظة مؤلمة لطفل في مدرّجات ملعب "إل ساردينيرو"، قبل أن تنتهي بمفاجأة أسعدته، عقب مواجهة راسينغ سانتاندير، الأحد، ضمن الدوري الإسباني.
وفي الدقيقة الخمسين، سدّد تشواميني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنّها ابتعدت عن المرمى وارتطمت مباشرة بوجه الطفل ماكسيمو، الذي كان يتابع المباراة برفقة والده في المدرّج الشمالي. وكان يرتدي قميص راسينغ، رغم تشجيعه ريال مدريد أيضًا.
وحاول الصغير حماية وجهه بيديه، لكنّه لم يتمكّن من تفادي الكرة، وراح يبكي متأثّرًا بالضربة، فيما سارع المحيطون به إلى مواساته والاطمئنان عليه.
وبعد انتهاء المباراة، اصطحب مسؤولو ريال مدريد الطفل ووالده إلى المنطقة المؤدّية لغرف الملابس، حيث التقى لاعبي الفريق، وكان تشواميني في استقباله للاعتذار عن التسديدة غير المقصودة.
وقدّم النجم الفرنسي قميصه الوردي الموقّع إلى الطفل، والتقط معه صورة تذكارية، بعدما تأكّد من سلامته.
ولم يفوّت كيليان مبابي الفرصة لممازحة الصغير، فسأله عن حاله، قبل أن يعلّق ضاحكًا بأنّ تشواميني لا يعرف كيف يسدّد، ما رسم ابتسامة على وجه الطفل.
وأكّد والده أنّ ابنه بخير، شاكرًا النادي على حسن الاستقبال، بعد واقعة بدأت بالبكاء وانتهت بلقاء نجوم ريال مدريد.
 

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أوريلين تشواميني

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