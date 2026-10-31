فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين

Víctor Wembanyama se ha disfrazado de Geralt de Rivia, de “The Witcher” para el partido de esta noche https://t.co/0ukTn3pf3H — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) October 31, 2026

فاجأ الفرنسي فيكتور ومبانياما، نجم سان أنطونيو سبيرز الأميركي، الجماهير بإطلالة غير مألوفة قبل مواجهة مينيسوتا تمبروولفز، السبت، بعدما تنكّر بشخصيّة "غيرالت أوف ريفيا"، بطل سلسلة "ذا ويتشر" الشهيرة، احتفالًا بعيد الهالوين.وظهر عملاق كرة السلة، البالغ طوله نحو 2.24 متر، بزيّ الشخصية الخيالية المعروفة بصيد الوحوش، في أحدث إطلالة يختارها لهذه المناسبة، التي اعتاد الاحتفال بها قبل المباريات.ولم يكن اختياره عشوائيًّا، إذ تُعدّ سلسلة "ذا ويتشر" المفضّلة لديه بين الروايات، ما دفعه إلى تجسيد شخصيتها الرئيسية، مستفيدًا من قامته الطويلة لإضفاء حضور لافت على الزيّ.وكان ومبانياما قد تنكّر بشخصية "سلندرمان" المرعبة عام 2023، قبل أن يظهر بشخصيّة "عديم الوجه" من فيلم الرسوم المتحرّكة الياباني "المخطوفة" عام 2024.لكنّه غاب عن تقليده السنوي في 2025، بسبب عدم خوض فريقه مباراة يوم الهالوين، ليعود هذا العام بإطلالة مستوحاة من عالم الخيال.وجاء ظهوره قبل مواجهة مينيسوتا على ملعب "فروست بانك سنتر" في سان أنطونيو، ضمن منافسات كرة السلة الأميركي للمحترفين.ويُعرف النجم الفرنسي باهتمامه بعوالم الخيال والروايات، إلى جانب موهبته الرياضية، ما جعل اختياراته لأزياء الهالوين امتدادًا لشغفه الشخصي بعيدًا عن أجواء المنافسات والملاعب.