أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين
A-
A+

رياضة

2026-10-31 | 19:37
فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين

تنكّر بشخصيّة "غيرالت أوف ريفيا"، بطل سلسلة "ذا ويتشر" الشهيرة، احتفالًا بعيد الهالوين

فاجأ الفرنسي فيكتور ومبانياما، نجم سان أنطونيو سبيرز الأميركي، الجماهير بإطلالة غير مألوفة قبل مواجهة مينيسوتا تمبروولفز، السبت، بعدما تنكّر بشخصيّة "غيرالت أوف ريفيا"، بطل سلسلة "ذا ويتشر" الشهيرة، احتفالًا بعيد الهالوين.
وظهر عملاق كرة السلة، البالغ طوله نحو 2.24 متر، بزيّ الشخصية الخيالية المعروفة بصيد الوحوش، في أحدث إطلالة يختارها لهذه المناسبة، التي اعتاد الاحتفال بها قبل المباريات.
ولم يكن اختياره عشوائيًّا، إذ تُعدّ سلسلة "ذا ويتشر" المفضّلة لديه بين الروايات، ما دفعه إلى تجسيد شخصيتها الرئيسية، مستفيدًا من قامته الطويلة لإضفاء حضور لافت على الزيّ.
وكان ومبانياما قد تنكّر بشخصية "سلندرمان" المرعبة عام 2023، قبل أن يظهر بشخصيّة "عديم الوجه" من فيلم الرسوم المتحرّكة الياباني "المخطوفة" عام 2024.
لكنّه غاب عن تقليده السنوي في 2025، بسبب عدم خوض فريقه مباراة يوم الهالوين، ليعود هذا العام بإطلالة جديدة مستوحاة من عالم الخيال.
وجاء ظهوره قبل مواجهة مينيسوتا على ملعب "فروست بانك سنتر" في سان أنطونيو، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ويُعرف النجم الفرنسي باهتمامه بعوالم الخيال والروايات، إلى جانب موهبته الرياضية، ما جعل اختياراته لأزياء الهالوين امتدادًا لشغفه الشخصي بعيدًا عن أجواء المنافسات والملاعب. 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - علم برشلونة يتحوّل إلى ممسحة في كازاخستان
2026-10-29

فيديو - علم برشلونة يتحوّل إلى ممسحة في كازاخستان

فيديو - نهائي كرة مبتوري الأطراف يتحوّل إلى معركة بالعكازات
2026-10-28

فيديو - نهائي كرة مبتوري الأطراف يتحوّل إلى معركة بالعكازات

فيديو - تصدٍّ غريب يتحوّل إلى هدف عكسي
2026-09-19

فيديو - تصدٍّ غريب يتحوّل إلى هدف عكسي

فيديو - تكريم ميسي يتحوّل إلى خطأ فادح
2026-09-04

فيديو - تكريم ميسي يتحوّل إلى خطأ فادح

فيديو - ومبانياما يتحوّل إلى صائد الوحوش في الهالوين

رياضة

كرة السلة

فيكتور ومبانياما

سان أنطونيو سبيرز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - عكّاز مشجّع يطير باتّجاه الحكم
فيديو - رذاذ الفلفل يوقف عراكًا بين لاعبين أميركيين

اقرأ ايضا في رياضة

ميسي إلى كورينثيانز؟
19:36

ميسي إلى كورينثيانز؟

فوجئ مشجّعو كورينثيانز البرازيلي بإعلان رسمي على الموقع الإلكتروني لناديهم، يفيد بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

19:36

ميسي إلى كورينثيانز؟

فوجئ مشجّعو كورينثيانز البرازيلي بإعلان رسمي على الموقع الإلكتروني لناديهم، يفيد بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات
19:35

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة مشجّعين، إثر اضطرابات رافقت مواجهة برادفورد سيتي وهدرسفيلد تاون

19:35

ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة مشجّعين، إثر اضطرابات رافقت مواجهة برادفورد سيتي وهدرسفيلد تاون

احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات
19:33

احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات

سقط مشجّع لألميريا الإسباني من مدرّجات ملعب "إيبوروا" أثناء احتفاله بهدف فريقه أمام إيبار

19:33

احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات

سقط مشجّع لألميريا الإسباني من مدرّجات ملعب "إيبوروا" أثناء احتفاله بهدف فريقه أمام إيبار

اخترنا لكم
ميسي إلى كورينثيانز؟
19:36
ديربي إنجليزي ينتهي بأربعة اعتقالات واعتداءات
19:35
احتفال بهدف ينتهي بسقوط مروّع لمشجّع ألميريا من المدرّجات
19:33
فيديو - وعد غريب يدفع طفلًا لتسلّق المدرّجات على ركبتيه
19:32

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026