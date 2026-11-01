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فيديو - ميلنر يبدّل ملاعب الكرة بماراثون نيويورك

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فيديو - ميلنر يبدّل ملاعب الكرة بماراثون نيويورك
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رياضة

2026-11-01 | 18:13
فيديو - ميلنر يبدّل ملاعب الكرة بماراثون نيويورك

شارك الأحد في ماراثون نيويورك، وأنهى مسافته البالغة نحو 42 كيلومترًا في ثلاث ساعات وتسع دقائق وأربع ثوانٍ

خاض الإنجليزي جيمس ميلنر، لاعب ليفربول ومانشستر سيتي السابق، تحديًا مختلفًا تمامًا عن ملاعب كرة القدم، بعدما شارك الأحد في ماراثون نيويورك، وأنهى مسافته البالغة نحو 42 كيلومترًا في ثلاث ساعات وتسع دقائق وأربع ثوانٍ، بعمر الأربعين.
وجاءت مشاركة ميلنر بعد خمسة أشهر من اعتزاله اللعب مع نادي برايتون الإنجليزي رسميًّا، إثر مسيرة امتدّت 24 موسمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح خلالها صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات بالبطولة، برصيد 658 مباراة.
وارتدى النجم السابق قميصًا أصفر خلال السباق الذي مرّ بأحياء نيويورك الخمسة، قبل الوصول إلى خط ّالنهاية في سنترال بارك، وسط آلاف العدّائين المشاركين في الحدث السنوي.
وكشف ميلنر قبل السباق أنّه استعان بالذكاء الاصطناعي لإعداد برنامج تدريبي، شمل ثلاث أو أربع حصص ركض أسبوعيًّا، بعدما اعتاد التدريبات البدنيّة القاسية طوال مسيرته الكرويّة.
لكنّ التحدي حمل معنى شخصيًّا أكبر، إذ عانى قبل عامين تلفًا عصبيًّا عقب جراحة في الركبة، جعله عاجزًا عن رفع قدمه لمدّة ستة أشهر، قبل تعافيه وعودته إلى الملاعب.
وأكّد أنّ هدفه الأساسي لم يكن تحقيق زمن قياسي، بل الاستمتاع بتجربته الأولى وإكمال المسافة، في مشاركة دعم من خلالها مؤسسته الخيرية التي تساعد فئات محتاجة.

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